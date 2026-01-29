Calcio su Sky e NOW: Serie A, grandi campionati europei e Serie C, un weekend totale nella Casa dello Sport

Un fine settimana ricchissimo di calcio su Sky e in streaming su NOW: dalla Serie A Enilive ai top campionati europei, fino alla copertura integrale della Serie C Sky Wifi. Partite, studi, approfondimenti e dirette no stop per vivere il pallone a 360 gradi.
Il calcio resta protagonista assoluto nella Casa dello Sport di Sky, con una programmazione che unisce Serie A Enilive, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, oltre alla Serie C Sky Wifi, interamente visibile su Sky e NOW. Un’offerta senza eguali, fatta di dirette, studi pre e postpartita, rubriche dedicate e approfondimenti quotidiani.
Serie A Enilive 2025/2026: la 23ª giornata su Sky e NOW
Sky trasmette 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, per un totale stagionale di 114 partite, incluse almeno 30 delle migliori 76 gare e 4 big match. Per tutta la stagione disponibili anche gli Skylights di tutte le 380 partite, con il commento dei telecronisti Sky e il supporto tecnologico di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.
Le partite della 23ª giornata
Sabato 31 gennaio – ore 20.45
Cagliari-Verona
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi
Inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini
Domenica 1° febbraio – ore 18.00
Cremonese-Inter
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo
Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
Lunedì 2 febbraio – ore 20.45
Udinese-Roma
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi
Inviati Marina Presello e Paolo Assogna
Studi Serie A
Venerdì dalle 22.45: Calciomercato – L’Originale
Sabato dalle 14: La Casa dello Sport – Day
dalle 20 e 22.45: Sky Saturday Night
Domenica dalle 12: La Casa dello Sport – Day
dalle 15.30: Sky Sunday Football
dalle 20.45: Campo Aperto Serie A
dalle 20 e 22.45: Sky Calcio Club
Lunedì dalle 19 e 22.45: Calciomercato – L’Originale
Martedì 3 febbraio dalle 20: Speciale Campo Aperto Serie A
Tutte le 10 partite di ogni turno sono inoltre visibili in bar, hotel e locali pubblici con Sky Business.
Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1
Da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio, spazio ai grandi campionati esteri, introdotti e analizzati da La Casa dello Sport Internazionale, con aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e social ufficiali.
Premier League – 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
16.00 Leeds-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW
16.00 Wolverhampton-Bournemouth – Sky Sport Mix, NOW
16.00 Brighton-Everton – Sky Sport 257, NOW
18.30 Chelsea-West Ham – Sky Sport Uno, NOW
21.00 Liverpool-Newcastle – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, NOW
Domenica 1° febbraio
15.00 Manchester United-Fulham – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW
15.00 Aston Villa-Brentford – Sky Sport Arena, NOW
15.00 Nottingham Forest-Crystal Palace – Sky Sport 257, NOW
17.30 Tottenham-Manchester City – Sky Sport Uno, NOW
Lunedì 2 febbraio
21.00 Sunderland-Burnley – Sky Sport Arena, NOW
Bundesliga – 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
20.30 Colonia-Wolfsburg – Sky Sport Mix, NOW
Sabato 31 gennaio
-
-
Domenica 1° febbraio
15.30 Stoccarda-Friburgo – Sky Sport Max, Sky Sport 258, NOW
17.30 Borussia Dortmund-Heidenheim – Sky Sport Mix, NOW
Ligue 1 – 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
20.45 Lens-Le Havre – Sky Sport Calcio, NOW
Sabato 31 gennaio
17.00 Paris FC-Olympique Marsiglia – Sky Sport 258, NOW
Domenica 1° febbraio
15.00 Lione-Lille – Sky Sport Mix, NOW
20.45 Strasburgo-PSG – Sky Sport Calcio, NOW
Serie C Sky Wifi 2025/2026: tutto il campionato solo su Sky
La Serie C Sky Wifi è interamente visibile su Sky e NOW con tutte le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia. Da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio si gioca la 24ª giornata.
Serie C – 24ª giornata
Venerdì 30 gennaio – ore 20.30
Perugia-Ravenna – Sky Sport 251, NOW
Guidonia Montecelio-Arezzo – Sky Sport 252, NOW
Ascoli-Livorno – Sky Sport 253, NOW
Sabato 31 gennaio
14.30 Sorrento-Catania – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
14.30 Trento-Lecco – Sky Sport 252, NOW
14.30 Arzignano Valchiampo-Triestina – Sky Sport 253, NOW
14.30 Cavese-Casarano – Sky Sport 254, NOW
14.30 Pianese-Vis Pesaro – Sky Sport 255, NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona – Sky Sport 256, NOW
17.30 Inter U23-Pergolettese – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
17.30 Carpi-Sambenedettese – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW
17.30 Campobasso-Pontedera – Sky Sport 253, NOW
17.30 Bra-Gubbio – Sky Sport 254, NOW
17.30 Ospitaletto Franciacorta-Lumezzane – Sky Sport 255, NOW
Domenica 1° febbraio
12.30 Pro Patria-L.R. Vicenza – Sky Sport Calcio, Sky Sport 257, NOW
12.30 Cittadella-Albinoleffe – Sky Sport Arena, Sky Sport 258, NOW
14.30 Atalanta U23-Benevento – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
14.30 Juventus Next Gen-Pineto – Sky Sport 252, NOW
14.30 Ternana-Torres – Sky Sport 253, NOW
14.30 Monopoli-Latina – Sky Sport 254, NOW
14.30 Pro Vercelli-Novara – Sky Sport 255, NOW
14.30 Trapani-Team Altamura – Sky Sport 256, NOW
17.30 Cosenza-Casertana – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW
17.30 Siracusa-Crotone – Sky Sport 253, NOW
17.30 AZ Picerno-Potenza – Sky Sport 254, NOW
20.30 Salernitana-Giugliano – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
20.30 Foggia-Audace Cerignola – Sky Sport 253, NOW
Lunedì 2 febbraio – ore 20.30
Giana Erminio-Union Brescia – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW
Renate-Alcione Milano – Sky Sport 253, NOW