Calcio su Sky e NOW: Serie A, grandi campionati europei e Serie C, un weekend totale nella Casa dello Sport

Un fine settimana ricchissimo di calcio su Sky e in streaming su NOW: dalla Serie A Enilive ai top campionati europei, fino alla copertura integrale della Serie C Sky Wifi. Partite, studi, approfondimenti e dirette no stop per vivere il pallone a 360 gradi.

Il calcio resta protagonista assoluto nella Casa dello Sport di Sky, con una programmazione che unisce Serie A Enilive, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, oltre alla Serie C Sky Wifi, interamente visibile su Sky e NOW. Un’offerta senza eguali, fatta di dirette, studi pre e postpartita, rubriche dedicate e approfondimenti quotidiani.

Serie A Enilive 2025/2026: la 23ª giornata su Sky e NOW

Sky trasmette 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, per un totale stagionale di 114 partite, incluse almeno 30 delle migliori 76 gare e 4 big match. Per tutta la stagione disponibili anche gli Skylights di tutte le 380 partite, con il commento dei telecronisti Sky e il supporto tecnologico di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.

Le partite della 23ª giornata

Sabato 31 gennaio – ore 20.45

Cagliari-Verona

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi

Inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini

Domenica 1° febbraio – ore 18.00

Cremonese-Inter

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo

Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Lunedì 2 febbraio – ore 20.45

Udinese-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi

Inviati Marina Presello e Paolo Assogna

Studi Serie A

Venerdì dalle 22.45: Calciomercato – L’Originale

Sabato dalle 14: La Casa dello Sport – Day

dalle 20 e 22.45: Sky Saturday Night

Domenica dalle 12: La Casa dello Sport – Day

dalle 15.30: Sky Sunday Football

dalle 20.45: Campo Aperto Serie A

dalle 20 e 22.45: Sky Calcio Club

Lunedì dalle 19 e 22.45: Calciomercato – L’Originale

Martedì 3 febbraio dalle 20: Speciale Campo Aperto Serie A

Tutte le 10 partite di ogni turno sono inoltre visibili in bar, hotel e locali pubblici con Sky Business.

Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio, spazio ai grandi campionati esteri, introdotti e analizzati da La Casa dello Sport Internazionale, con aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e social ufficiali.

Premier League – 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

16.00 Leeds-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW

16.00 Wolverhampton-Bournemouth – Sky Sport Mix, NOW

16.00 Brighton-Everton – Sky Sport 257, NOW

18.30 Chelsea-West Ham – Sky Sport Uno, NOW

21.00 Liverpool-Newcastle – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, NOW

Domenica 1° febbraio

15.00 Manchester United-Fulham – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW

15.00 Aston Villa-Brentford – Sky Sport Arena, NOW

15.00 Nottingham Forest-Crystal Palace – Sky Sport 257, NOW

17.30 Tottenham-Manchester City – Sky Sport Uno, NOW

Lunedì 2 febbraio

21.00 Sunderland-Burnley – Sky Sport Arena, NOW

Bundesliga – 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio

20.30 Colonia-Wolfsburg – Sky Sport Mix, NOW

Sabato 31 gennaio

15.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen – Sky Sport Max, NOW

18.30 Amburgo-Bayern Monaco – Sky Sport Arena, NOW

Domenica 1° febbraio

15.30 Stoccarda-Friburgo – Sky Sport Max, Sky Sport 258, NOW

17.30 Borussia Dortmund-Heidenheim – Sky Sport Mix, NOW

Ligue 1 – 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio

20.45 Lens-Le Havre – Sky Sport Calcio, NOW

Sabato 31 gennaio

17.00 Paris FC-Olympique Marsiglia – Sky Sport 258, NOW

Domenica 1° febbraio

15.00 Lione-Lille – Sky Sport Mix, NOW

20.45 Strasburgo-PSG – Sky Sport Calcio, NOW

Serie C Sky Wifi 2025/2026: tutto il campionato solo su Sky

La Serie C Sky Wifi è interamente visibile su Sky e NOW con tutte le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia. Da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio si gioca la 24ª giornata.

Serie C – 24ª giornata

Venerdì 30 gennaio – ore 20.30

Perugia-Ravenna – Sky Sport 251, NOW

Guidonia Montecelio-Arezzo – Sky Sport 252, NOW

Ascoli-Livorno – Sky Sport 253, NOW

Sabato 31 gennaio

14.30 Sorrento-Catania – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

14.30 Trento-Lecco – Sky Sport 252, NOW

14.30 Arzignano Valchiampo-Triestina – Sky Sport 253, NOW

14.30 Cavese-Casarano – Sky Sport 254, NOW

14.30 Pianese-Vis Pesaro – Sky Sport 255, NOW

14.30 Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona – Sky Sport 256, NOW

17.30 Inter U23-Pergolettese – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

17.30 Carpi-Sambenedettese – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW

17.30 Campobasso-Pontedera – Sky Sport 253, NOW

17.30 Bra-Gubbio – Sky Sport 254, NOW

17.30 Ospitaletto Franciacorta-Lumezzane – Sky Sport 255, NOW

Domenica 1° febbraio

12.30 Pro Patria-L.R. Vicenza – Sky Sport Calcio, Sky Sport 257, NOW

12.30 Cittadella-Albinoleffe – Sky Sport Arena, Sky Sport 258, NOW

14.30 Atalanta U23-Benevento – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

14.30 Juventus Next Gen-Pineto – Sky Sport 252, NOW

14.30 Ternana-Torres – Sky Sport 253, NOW

14.30 Monopoli-Latina – Sky Sport 254, NOW

14.30 Pro Vercelli-Novara – Sky Sport 255, NOW

14.30 Trapani-Team Altamura – Sky Sport 256, NOW

17.30 Cosenza-Casertana – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW

17.30 Siracusa-Crotone – Sky Sport 253, NOW

17.30 AZ Picerno-Potenza – Sky Sport 254, NOW

20.30 Salernitana-Giugliano – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

20.30 Foggia-Audace Cerignola – Sky Sport 253, NOW

Lunedì 2 febbraio – ore 20.30