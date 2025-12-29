Calcio senza soste su Sky e NOW: Premier League, Serie A, Ligue 1 e Serie C protagoniste tra fine 2025 e inizio 2026

Dalla Premier League alla Serie C: una settimana di grande calcio in diretta tra il 30 dicembre e il 5 gennaio
La stagione 2025/2026 del calcio entra nel vivo anche durante le festività. Sky e NOW accompagnano tifosi e appassionati in una settimana senza soste, tra Premier League, Serie A Enilive, Ligue 1 e Serie C Sky Wifi, con decine di partite in diretta, studi dedicati, approfondimenti e rubriche quotidiane.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Dal 30 dicembre al 5 gennaio, il palinsesto propone un calendario fittissimo che copre l’intero panorama calcistico nazionale e internazionale.
PREMIER LEAGUE 2025/2026
19ª e 20ª giornata
19ª giornata
Martedì 30 dicembre
-
Ore 20.30 – Chelsea vs Bournemouth
-
Ore 20.30 – Burnley vs Newcastle
-
Ore 20.30 – Nottingham Forest vs Everton
-
Ore 20.30 – West Ham vs Brighton
-
Ore 21.15 – Arsenal vs Aston Villa
-
Ore 21.15 – Manchester United vs Wolverhampton
Giovedì 1° gennaio
-
Ore 18.30 – Liverpool vs Leeds
-
Ore 18.30 – Crystal Palace vs Fulham
-
Ore 21.00 – Sunderland vs Manchester City
-
Ore 21.00 – Brentford vs Tottenham
20ª giornata
Sabato 3 gennaio
-
Ore 13.30 – Aston Villa vs Nottingham Forest
-
Ore 16.00 – Wolverhampton vs West Ham
-
Ore 16.00 – Brighton vs Burnley
-
Ore 18.30 – Bournemouth vs Arsenal
Domenica 4 gennaio
-
Ore 13.30 – Leeds vs Manchester United
-
Ore 16.00 – Fulham vs Liverpool
-
Ore 16.00 – Tottenham vs Sunderland
-
Ore 16.00 – Newcastle vs Crystal Palace
-
Ore 16.00 – Everton vs Brentford
-
Ore 18.30 – Manchester City vs Chelsea
LIGUE 1 2025/2026
17ª giornata
Venerdì 2 gennaio
-
Ore 20.45 – Tolosa vs Lens
Sabato 3 gennaio
-
Ore 17.00 – Monaco vs Lione
Domenica 4 gennaio
-
Ore 15.00 – Marsiglia vs Nantes
-
Ore 20.45 – PSG vs Paris FC
SERIE A ENILIVE 2025/2026
18ª giornata (co-esclusiva Sky e NOW)
Venerdì 2 gennaio
-
Ore 20.45 – Cagliari vs Milan
Sabato 3 gennaio
-
Ore 20.45 – Atalanta vs Roma
Domenica 4 gennaio
-
Ore 18.00 – Verona vs Torino
SERIE C SKY WIFI 2025/2026
20ª giornata
Sabato 3 gennaio
Ore 14.30
-
Juventus Next Gen vs Carpi
-
Cittadella vs Virtus Verona
-
Pianese vs Ascoli
-
Pontedera vs Torres
-
Trento vs Giana Erminio
Ore 17.30
-
Forlì vs Arezzo
-
Ospitaletto Franciacorta vs Lecco
-
AZ Picerno vs Audace Cerignola
-
Pro Vercelli vs Pro Patria
-
Renate vs Pergolettese
Ore 20.30
-
Cavese vs Sorrento
-
Vis Pesaro vs Pineto
Domenica 4 gennaio
Ore 12.30
-
Foggia vs Catania
-
Atalanta U23 vs Latina
Ore 14.30
-
Siracusa vs Salernitana
-
Lumezzane vs LR Vicenza
-
Arzignano Valchiampo vs Union Brescia
-
Inter U23 vs Novara
-
Campobasso vs Ravenna
-
Potenza vs Giugliano
Ore 17.30
-
Bra vs Sambenedettese
-
Guidonia Montecelio vs Perugia
-
Trapani vs Casarano
-
Dolomiti Bellunesi vs AlbinoLeffe
Ore 20.30
-
Ternana vs Livorno
Lunedì 5 gennaio
Ore 20.30
-
Benevento vs Crotone
-
Cosenza vs Monopoli
-
Triestina vs Alcione Milano
-
Team Altamura vs Casertana
STUDI, APPROFONDIMENTI E RUBRICHE
Durante tutta la settimana, Sky accompagna il palinsesto live con:
-
La Casa dello Sport Internazionale
-
Sky Friday Night
-
Sky Saturday Night
-
Sky Sunday Football
-
Sky Calcio Club
-
Campo Aperto Serie A
-
Calciomercato – L’Originale (da lunedì 5 gennaio)
Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it, app e canali social ufficiali.