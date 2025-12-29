Sportface TVOriginals
Calcio senza soste su Sky e NOW: Premier League, Serie A, Ligue 1 e Serie C protagoniste tra fine 2025 e inizio 2026

Franz Monaco
-
CALCIO Serie A AS Roma vs Parma Calcio
Dalla Premier League alla Serie C: una settimana di grande calcio in diretta tra il 30 dicembre e il 5 gennaio

La stagione 2025/2026 del calcio entra nel vivo anche durante le festività. Sky e NOW accompagnano tifosi e appassionati in una settimana senza soste, tra Premier League, Serie A Enilive, Ligue 1 e Serie C Sky Wifi, con decine di partite in diretta, studi dedicati, approfondimenti e rubriche quotidiane.

Dal 30 dicembre al 5 gennaio, il palinsesto propone un calendario fittissimo che copre l’intero panorama calcistico nazionale e internazionale.

Calcio Premier League Manchester City vs Leeds United

PREMIER LEAGUE 2025/2026

19ª e 20ª giornata

19ª giornata

Martedì 30 dicembre

  • Ore 20.30 – Chelsea vs Bournemouth

  • Ore 20.30 – Burnley vs Newcastle

  • Ore 20.30 – Nottingham Forest vs Everton

  • Ore 20.30 – West Ham vs Brighton

  • Ore 21.15 – Arsenal vs Aston Villa

  • Ore 21.15 – Manchester United vs Wolverhampton

Giovedì 1° gennaio

  • Ore 18.30 – Liverpool vs Leeds

  • Ore 18.30 – Crystal Palace vs Fulham

  • Ore 21.00 – Sunderland vs Manchester City

  • Ore 21.00 – Brentford vs Tottenham

20ª giornata

Sabato 3 gennaio

  • Ore 13.30 – Aston Villa vs Nottingham Forest

  • Ore 16.00 – Wolverhampton vs West Ham

  • Ore 16.00 – Brighton vs Burnley

  • Ore 18.30 – Bournemouth vs Arsenal

Domenica 4 gennaio

  • Ore 13.30 – Leeds vs Manchester United

  • Ore 16.00 – Fulham vs Liverpool

  • Ore 16.00 – Tottenham vs Sunderland

  • Ore 16.00 – Newcastle vs Crystal Palace

  • Ore 16.00 – Everton vs Brentford

  • Ore 18.30 – Manchester City vs Chelsea

LIGUE 1 2025/2026

17ª giornata

Venerdì 2 gennaio

  • Ore 20.45 – Tolosa vs Lens

Sabato 3 gennaio

  • Ore 17.00 – Monaco vs Lione

Domenica 4 gennaio

  • Ore 15.00 – Marsiglia vs Nantes

  • Ore 20.45 – PSG vs Paris FC

SERIE A ENILIVE 2025/2026

18ª giornata (co-esclusiva Sky e NOW)

Venerdì 2 gennaio

  • Ore 20.45 – Cagliari vs Milan

Sabato 3 gennaio

  • Ore 20.45 – Atalanta vs Roma

Domenica 4 gennaio

  • Ore 18.00 – Verona vs Torino

SERIE C SKY WIFI 2025/2026

20ª giornata

Sabato 3 gennaio

Ore 14.30

  • Juventus Next Gen vs Carpi

  • Cittadella vs Virtus Verona

  • Pianese vs Ascoli

  • Pontedera vs Torres

  • Trento vs Giana Erminio

Ore 17.30

  • Forlì vs Arezzo

  • Ospitaletto Franciacorta vs Lecco

  • AZ Picerno vs Audace Cerignola

  • Pro Vercelli vs Pro Patria

  • Renate vs Pergolettese

Ore 20.30

  • Cavese vs Sorrento

  • Vis Pesaro vs Pineto

Domenica 4 gennaio

Ore 12.30

  • Foggia vs Catania

  • Atalanta U23 vs Latina

Ore 14.30

  • Siracusa vs Salernitana

  • Lumezzane vs LR Vicenza

  • Arzignano Valchiampo vs Union Brescia

  • Inter U23 vs Novara

  • Campobasso vs Ravenna

  • Potenza vs Giugliano

Ore 17.30

  • Bra vs Sambenedettese

  • Guidonia Montecelio vs Perugia

  • Trapani vs Casarano

  • Dolomiti Bellunesi vs AlbinoLeffe

Ore 20.30

  • Ternana vs Livorno

Lunedì 5 gennaio

Ore 20.30

  • Benevento vs Crotone

  • Cosenza vs Monopoli

  • Triestina vs Alcione Milano

  • Team Altamura vs Casertana

STUDI, APPROFONDIMENTI E RUBRICHE

Durante tutta la settimana, Sky accompagna il palinsesto live con:

  • La Casa dello Sport Internazionale

  • Sky Friday Night

  • Sky Saturday Night

  • Sky Sunday Football

  • Sky Calcio Club

  • Campo Aperto Serie A

  • Calciomercato – L’Originale (da lunedì 5 gennaio)

Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it, app e canali social ufficiali.

