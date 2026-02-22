Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia chiude il weekend di Pisa con 9 medaglie: gli highlights

Al PalaCus suona l’Inno di Mameli per la terza volta nel weekend con il trionfo del quartetto Betti-Lambertini-Massa-Platania Parisi, che domina l’Ucraina in finale per 30-17 in diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma. Bilancio finale straordinario per la Nazionale Paralimpica: tre ori, tre argenti e tre bronzi. Prossima tappa a Budapest. Rivivi le emozioni.

Sipario calato sul weekend di Pisa con un gran finale azzurro in diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma. La tappa italiana di Coppa del Mondo Paralimpica di scherma si chiude con un bottino da nove medaglie per la Nazionale italiana — tre ori, tre argenti e tre bronzi — e con l’Inno di Mameli che risuona per la terza volta al PalaCus grazie al trionfo della squadra di fioretto maschile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’oro della squadra di fioretto maschile

Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi hanno completato un percorso netto e convincente. Entrati in tabellone come seconda testa di serie, i quattro azzurri guidati dal CT Alessandro Paroli e dal tecnico Dario Finetti hanno liquidato la Polonia nei quarti per 30-12, poi la Thailandia in semifinale per 30-20, prima di dominare in finale contro l’Ucraina con un perentorio 30-17. Prima prova a squadre del 2026 conquistata, un segnale importante in chiave stagionale.

Le altre gare di giornata: sciabola e spada femminile

Giornata meno fortunata per le squadre femminili, entrambe eliminate ai quarti di finale. La sciabola femminile — composta da Julia Markowska, Andreea Mogos e Loredana Trigilia — si è arresa alla Polonia per 30-22 all’esordio. Nel tabellone dei piazzamenti le azzurre del CT Antongiulio Stella hanno prima superato agevolmente la Gran Bretagna (30-7) per poi cedere all’Ungheria (30-27), chiudendo seste.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Stessa sorte per la spada femminile con Sofia Brunati, Julia Markowska e Sofia Garnero, fermate dalla Thailandia nei quarti (30-24). Nel tabellone dei piazzamenti le ragazze del CT Michele Tarantini hanno però reagito con carattere, battendo la Gran Bretagna (30-24) e la Francia (30-28) e conquistando così il quinto posto finale.

Il medagliere completo di Pisa

Un weekend che difficilmente verrà dimenticato dalla scherma paralimpica italiana. Il bilancio finale conta tre ori: Andreea Mogos nel fioretto e nella sciabola categoria B e la squadra di fioretto maschile. Tre argenti: Sofia Brunati nella sciabola B, Edoardo Giordan nella sciabola A e Michele Massa nel fioretto B. Tre bronzi: Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nel fioretto A e Gianmarco Paolucci nella sciabola B.

Nove podi in quattro giorni: un risultato che proietta la Nazionale Paralimpica verso la prossima tappa di Coppa del Mondo, già fissata a Budapest.