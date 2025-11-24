La settimana di basket su Sky e NOW: Eurolega e nove match NBA in diretta
Da lunedì 24 a domenica 30 novembre, la Casa dello Sport propone una programmazione completa tra Regular Season NBA e 13ª giornata di Eurolega
Sky e NOW dedicano un’intera settimana al grande basket internazionale, con una programmazione fittissima che abbraccia sia la Regular Season NBA sia la 13ª giornata di Turkish Airlines EuroLeague.
Virtus Bologna e Olimpia Milano scendono in campo in un doppio turno europeo di altissimo livello, mentre dall’altra parte dell’oceano arrivano nove partite NBA in diretta tra sfide di cartello, derby di Los Angeles e big match della Western Conference.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Oltre alle dirette, non mancheranno approfondimenti, repliche, prepartite e contenuti dedicati su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e in streaming su NOW.
EUROLEGA – 13ª GIORNATA
PROGRAMMA COMPLETO
Martedì 25 novembre
Fenerbahce – Virtus Bologna
⏰ Ore 18.45 (prepartita ore 18.15)
Sky Sport Basket e NOW
️ Telecronaca: Solaini – Soragna
Panathinaikos – Partizan Belgrado
⏰ Ore 20.15
Sky Sport Mix e NOW
️ Telecronaca: Destro
Mercoledì 26 novembre
Maccabi Tel Aviv – EA7 Emporio Armani Milano
⏰ Ore 18.00 (prepartita ore 17.30)
Sky Sport Basket e NOW
️ Telecronaca: De Rosa – Macchi
Stella Rossa – Olympiacos
⏰ Ore 19.30
Sky Sport Mix e NOW
️ Telecronaca: Fumagalli
NBA – REGULAR SEASON
PROGRAMMA COMPLETO DELLA SETTIMANA
Notte lunedì 24 → martedì 25 novembre
Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers
⏰ Ore 1.00
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Phoenix Suns – Houston Rockets
⏰ Ore 3.30
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Replica Suns–Rockets
⏰ Ore 11.00 e 16.00 – Sky Sport Basket
⏰ Ore 13.30 – Sky Sport Uno
️ Telecronaca: Tranquillo – Pessina
Notte martedì 25 → mercoledì 26 novembre
Philadelphia 76ers – Orlando Magic
⏰ Ore 2.00
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers
⏰ Ore 5.00
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Replica Lakers–Clippers
⏰ Ore 11.00 e 15.30 – Sky Sport Basket
⏰ Ore 13.00 – Sky Sport Uno
️ Telecronaca: Bonfardeci – Bevacqua
Notte mercoledì 26 → giovedì 27 novembre
Boston Celtics – Detroit Pistons
⏰ Ore 23.00
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves
⏰ Ore 1.30
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Replica Thunder–Timberwolves
⏰ Ore 11.00 e 15.30 – Sky Sport Basket
⏰ Ore 13.00 – Sky Sport Uno
️ Telecronaca: Vismara – Bevacqua
Golden State Warriors – Houston Rockets
⏰ Ore 4.00
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale
Notte sabato 29 → domenica 30 novembre
Minnesota Timberwolves – Boston Celtics
⏰ Ore 23.00
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
️ Telecronaca: Fumagalli – Soragna
Repliche Timberwolves–Celtics
⏰ Ore 9.15, 14.00, 22.45 – Sky Sport Basket e NOW
Golden State Warriors – New Orleans Pelicans
⏰ Ore 2.30
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca originale