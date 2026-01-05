Basket protagonista su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A Unipol accendono una settimana di grande spettacolo

Dalla notte NBA al grande basket europeo fino al campionato italiano: su Sky e in streaming su NOW una programmazione ricchissima tra stelle americane, big dell’Eurolega e sfide decisive della Serie A Unipol.
La stagione del basket internazionale e italiano entra nel vivo e trova la sua casa su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura totale che abbraccia NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A Unipol. Un’offerta completa che unisce dirette notturne, grandi esclusive europee e il meglio del campionato italiano, accompagnata da un racconto editoriale quotidiano fatto di studi, highlights, approfondimenti e aggiornamenti continui.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
NBA: stelle, notti e grandi eventi
Lo spettacolo dell’NBA è protagonista su Sky Sport Basket (canale 205) con un’ampia selezione di partite di regular season – nove incontri in questa settimana – e con una copertura che comprende anche MLK Day, NBA All-Star, Playoff, Conference Finals e le NBA Finals, in diretta esclusiva nel 2027 (con copertura in differita nel 2026 e 2028).
Accanto all’NBA, spazio anche alla WNBA, con match di stagione regolare e appuntamenti decisivi di playoff, semifinali e finali.
Una copertura editoriale continua
Oltre alle partite, Sky garantisce una presenza costante con Sky Sport 24, programmi dedicati come Basket Room NBA, highlights, notizie e analisi disponibili ogni giorno anche su skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.
EuroLeague ed EuroCup: l’Europa dei canestri
Settimana intensissima anche per il basket europeo, con nove sfide in quattro giorni tra EuroLeague ed EuroCup, tutte in esclusiva su Sky e NOW.
EuroLeague 2025/26
Il massimo torneo continentale, con 20 club d’élite, vede protagoniste anche le italiane EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna.
Tra big match, trasferte impegnative e sfide ad alta quota, la settimana propone la 20ª e 21ª giornata, con appuntamenti chiave per la corsa ai playoff.
BKT EuroCup
In campo anche la 13ª giornata di EuroCup, con Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento impegnate in gare decisive per la classifica nei rispettivi gironi.
Serie A Unipol: il meglio del basket italiano
Il grande basket tricolore continua su Sky e NOW con la Serie A Unipol 2025/26.
La 15ª giornata propone due sfide di grande interesse: una domenica pomeriggio al Palaverde e un lunedì sera ad alta intensità all’Alcott Arena, con protagoniste alcune delle squadre più seguite del campionato.
Anche il basket italiano è raccontato a 360 gradi attraverso Sky Sport 24, skysport.it, Insider, l’app Sky Sport e i canali social ufficiali.
📋 Tutti gli eventi di basket su Sky e NOW
NBA – Programmazione settimanale
Notte lunedì 5 / martedì 6 gennaio
-
Detroit Pistons – New York Knicks (ore 1) – Sky Sport Basket e NOW
-
L.A. Clippers – Golden State Warriors (ore 4) – Sky Sport Basket e NOW
Notte martedì 6 / mercoledì 7 gennaio
-
Minnesota Timberwolves – Miami Heat (ore 2) – Sky Sport Basket e NOW
-
Sacramento Kings – Dallas Mavericks (ore 5) – Sky Sport Basket e NOW
Notte mercoledì 7 / giovedì 8 gennaio
-
Boston Celtics – Denver Nuggets (ore 1) – Sky Sport Basket e NOW
-
San Antonio Spurs – L.A. Lakers (ore 3.30) – Sky Sport Basket e NOW
Notte giovedì 8 / venerdì 9 gennaio
-
Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers (ore 2) – Sky Sport Basket e NOW
Notte venerdì 9 / sabato 10 gennaio
-
L.A. Lakers – Milwaukee Bucks (ore 4.30) – Sky Sport Basket e NOW
Domenica 11 gennaio
-
Orlando Magic – New Orleans Pelicans (ore 21) – Sky Sport Basket e NOW
EuroLeague – 20ª e 21ª giornata
Martedì 6 gennaio
-
Panathinaikos – EA7 Emporio Armani Milano (20.15) – Sky Sport Uno e NOW
-
Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas (20.30) – Sky Sport Basket e NOW
Mercoledì 7 gennaio
-
Efes Istanbul – Paris Basketball (18.30) – Sky Sport Mix e NOW
Giovedì 8 gennaio
-
Panathinaikos – Virtus Bologna (20.15) – Sky Sport Basket e NOW
-
Valencia – Monaco (20.30) – Sky Sport Mix e NOW
Venerdì 9 gennaio
-
Zalgiris Kaunas – Stella Rossa (19.00) – Sky Sport Max e NOW
-
EA7 Emporio Armani Milano – Efes Istanbul (20.30) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
BKT EuroCup – 13ª giornata
Mercoledì 7 gennaio
-
Turk Telekom – Dolomiti Energia Trento (17.00) – Sky Sport Basket e NOW
-
Umana Reyer Venezia – Cluj (20.00) – Sky Sport Basket e NOW
Serie A Unipol – 15ª giornata
Domenica 11 gennaio
-
Nutribullet Treviso Basket – Openjobmetis Varese (ore 16) – Sky Sport Basket e NOW
Lunedì 12 gennaio
-
Guerri Napoli – EA7 Emporio Armani Milano (ore 18.45) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
Una settimana ad altissima intensità, con il basket assoluto protagonista su Sky e NOW: dalle notti NBA alle grandi sfide europee, fino al cuore del campionato italiano.