Atalanta-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Duvan Zapata, Atalanta - Foto Antonio Fraioli

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Lazio, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Gewiss Stadium i nerazzurri ospitano i biancocelesti in una sfida fondamentale per le sorti del campionato di queste due squadre: dopo qualche balbettio fin qui, non si possono perdere altri punti per strada. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 30 ottobre, chi la spunterà?

Atalanta-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.

TUTTI I TELECRONISTI DELL’UNDICESIMA GIORNATA