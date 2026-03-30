Domenica d’oro azzurra, ascolti record su Sky: Antonelli, Bezzecchi e Sinner fanno esplodere i numeri

Il GP del Giappone di F1 tocca 824mila spettatori medi, la MotoGP di Austin 772mila, la finale di Miami 752mila con quasi 1,9 milioni di contatti unici. Il sito di Sky Sport registra la seconda miglior giornata dell’anno

La domenica dei tre trionfi azzurri ha trascinato gli italiani davanti agli schermi. La programmazione Sky del 29 marzo, scandita dalle vittorie di Kimi Antonelli in Formula 1, Marco Bezzecchi in MotoGP e Jannik Sinner nel tennis, ha prodotto numeri di ascolto eccezionali su tutti i fronti: televisione, web e social.

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Formula 1: Antonelli nuovo leader del Mondiale, quasi un milione di spettatori

Il GP del Giappone, trasmesso dalle ore 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha aperto la giornata con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, che ha conquistato anche la vetta del Mondiale. La corsa ha registrato 824mila spettatori medi complessivi in total audience, con 1 milione 210mila contatti unici e uno share del 19,2%. La differita su TV8 dalle 14.15 ha ampliato ulteriormente la platea, raggiungendo 1 milione 624mila spettatori medi con il 13,5% di share.

MotoGP: Bezzecchi trionfa ad Austin, grande seguito anche di notte

La vittoria di Marco Bezzecchi nel GP degli Stati Uniti, in onda dalle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ha richiamato 772mila spettatori medi in total audience, con 1 milione 79mila contatti unici e il 3,8% di share. Numeri significativi considerando l’orario di messa in onda. Anche la differita delle 22.30 su TV8 ha fatto bene, raccogliendo 894mila spettatori con il 5% di share.

Tennis: Sinner re di Miami, quasi due milioni di contatti unici

A chiudere la serata la finale del Masters 1000 di Miami su Sky Sport Tennis dalle 22.30, con Jannik Sinner che ha conquistato il Sunshine Double battendo Lehecka. La partita ha mediato 752mila spettatori medi in total audience, ma il dato più significativo è quello dei contatti unici: 1 milione 892mila, a testimonianza dell’interesse trasversale generato dall’altoatesino. Lo share si è attestato al 6,1%.

Web e social: seconda miglior giornata dell’anno per Sky Sport

La giornata stellare ha inciso profondamente anche sui numeri digitali. Il sito di Sky Sport ha registrato domenica 29 marzo la seconda miglior prestazione dell’anno con 1,7 milioni di visite, 1,32 milioni di visitatori unici e 8,2 milioni di page views. Ottime anche le video views, che hanno toccato quota 1,8 milioni. Sui canali social, i profili Sky Sport hanno complessivamente totalizzato 3,2 milioni di interazioni e 33,5 milioni di video views.