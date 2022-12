Arenteiro-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming, Copa del Rey 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Arenteiro-Atletico Madrid, valida per i trentaduesimi di finale della Copa del Rey 2022/2023. Torna in campo la squadra di Simeone dopo una prima parte di stagione tutt’altro che semplice. Almeno sulla carta l’impegno di Coppa non dovrebbe essere dei più complicati, contro una compagine che milita nella quarta divisione spagnola. Ma le competizioni nazionali ad eliminazione diretta riservano sempre sorprese e l’Atletico lo sa bene. La sfida è in programma oggi, giovedì 22 dicembre alle 21:00, ma non sarà possibile seguirla in tv o streaming.