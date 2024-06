Amichevole Roma-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Perth 2024

Alle 13:00 (orario italiano) di oggi, venerdì 31 maggio, Roma e Milan scenderanno in campo all’Optus Stadium di Perth per prendere parte ad un’amichevole, la prima in terra australiana tra due squadre italiane. La partita – che vedrà le due formazioni scendere in campo con una patch sulla maglia dedicata ad Agostino Di Bartolomei – sarà un test per valutare i giovani. Daniele De Rossi ne ha portati tanti, incluso Mattia Almaviva noto ai tifosi giallorossi e non per essere stato il bambino che ricevette da Francesco Totti la fascia da capitano nel giorno dell’addio al calcio dello storico 10 giallorosso. “Siamo molto contenti di essere qui, grazie per questo invito, è sempre bello vivere un’esperienza di questo genere, siamo stati già con la Roma in Australia alcuni anni fa fa e mi fa piacere giocare questa partita contro il Milan”, le parole del tecnico romanista che dovrà fare a meno dei nazionali.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Sulla panchina del Milan ci sarà invece Daniele Bonera, che in questa stagione ha lavorato nello staff di Stefano Pioli in qualità di collaboratore tecnico. Tanti i big presenti nell’elenco dei convocati rossoneri, come Theo Hernandez, Thiaw, Loftus Cheek, Musah e Reijnders, oltre ad Olivier Giroud, che lascerà il Milan da svincolato in estate. Si tratta del quinto match stagionale tra le due squadre: due in campionato, vinti dal Milan, e due in Europa League, vinti dai giallorossi. L’incontro sarà trasmesso su RomaTV+, previa registrazione gratuita o accesso tramite account MyASR, e su AC Milan App, anche in questo caso in seguito a registrazione e login. Sportface.it, invece, vi offrirà anche un live testuale a partire dal primo minuto di gioco. Un modo per non perdersi neanche un minuto degli ultimi scampoli di questa stagione calcistica.

DATA: Venerdì 31 maggio

ORARIO: 13:00

TV e STREAMING: RomaTV+ e AC Milan App