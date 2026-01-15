Alice Taglietti protagonista di One for All su Volare, il canale di Sportface TV

Un viaggio nella ginnastica ritmica attraverso l’energia e la fantasia di Alice Taglietti, medaglia d’oro nel Team Ranking agli Europei di Tallinn, al centro di un nuovo episodio di One for All su Volare, il canale di Sportface TV.

Medaglia d’oro nel Team Ranking agli Europei di Tallinn, Alice Taglietti rappresenta una ginnastica fatta di carattere, fantasia e impegno. In questo episodio, l’atleta della LightBlue Ritmica accompagna lo spettatore all’interno del suo mondo, dove la pedana e la realtà quotidiana si intrecciano in modo naturale.

Un mondo in movimento

L’intervista diventa un viaggio intimo, alla ricerca di quella magia che prende forma nel movimento. La ginnastica ritmica è raccontata non solo come disciplina sportiva, ma come spazio espressivo, luogo in cui emozioni e gesto tecnico convivono. Ogni esercizio è un racconto, ogni dettaglio un frammento di identità.

Carattere, fantasia, impegno

Nel mondo di Alice Taglietti nulla è statico. Carattere, immaginazione e dedizione costruiscono un equilibrio delicato, in cui il “per sempre” può durare anche solo un secondo. È proprio in quell’attimo che si concentra il senso più profondo della ginnastica: catturare l’istante e trasformarlo in emozione.

One for All continua così il suo percorso di racconto delle atlete di punta della Nazionale FGI, offrendo uno sguardo autentico e sensibile sui loro mondi interiori. La rubrica è proposta due volte a settimana su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica.