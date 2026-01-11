“1996, l’anno di Del Piero”, il racconto continua: domani il secondo episodio

Nel secondo episodio della produzione originale Sky Sport, Alessandro Del Piero rivive la stagione che lo consacrò tra difficoltà, trionfi e una Juventus completamente rinnovata.

Il viaggio nel cuore della carriera di Alessandro Del Piero prosegue con il secondo episodio di “1996, l’anno di Del Piero”, nuova produzione originale Sky Sport dedicata a una stagione che il campione bianconero considera decisiva per la propria vita sportiva e personale. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 gennaio, con diverse programmazioni su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno, oltre alla visione in streaming su NOW e alla disponibilità on demand.

Dalle critiche ai trionfi europei

La puntata ripercorre i due estremi di una stagione intensa e contrastata. Da un lato le difficoltà iniziali, con mesi senza gol, le critiche e la necessità di crescere in fretta; dall’altro i successi che hanno segnato la storia della Juventus e del calcio europeo. Il racconto si concentra sulla notte del 22 maggio 1996, quando i bianconeri conquistarono la Champions League a Roma contro l’Ajax, tra l’attesa, le ore precedenti alla finale e i festeggiamenti per la coppa più ambita. A chiudere l’anno, la Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo contro il River Plate, decisa da un gol dello stesso Del Piero.

La telecronaca e il peso di un’epoca

A rendere ancora più vivido il racconto è il recupero della storica telecronaca di Massimo Marianella per Telepiù, che accompagna il pubblico nella trasferta giapponese e restituisce l’emozione di una finale giocata dall’altra parte del mondo. Un momento simbolo di un calcio che stava cambiando e che nel 1996 viveva una stagione irripetibile.

La rivoluzione Juventus nell’estate del 1996

Il documentario si sofferma anche sulla profonda trasformazione della Juventus dopo quei trionfi. Le partenze di leader come Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli e l’arrivo di campioni come Zinédine Zidane e Alen Bokšić segnano una vera rivoluzione tecnica. In questo nuovo assetto, Del Piero diventa il fulcro del progetto bianconero, con una squadra costruita per valorizzarne talento e visione di gioco.

Archivi, testimonianze e grandi firme del giornalismo

Un imponente lavoro di ricerca arricchisce la narrazione: immagini d’epoca, programmi televisivi, parole di compagni e avversari prima e dopo le partite restituiscono l’atmosfera di quegli anni. Il valore storico del 1996 viene approfondito anche attraverso le analisi di giornalisti che vissero quegli eventi in prima linea. Insieme a Massimo Marianella, intervengono Bruno Longhi, Darwin Pastorin e Paolo Condò, che ricostruiscono il contesto sportivo, politico e sociale di un anno chiave per il calcio italiano e mondiale.

Una ricostruzione che va oltre il campo e racconta il significato profondo di un’annata destinata a lasciare un segno indelebile nella carriera di Del Piero, nella storia della Juventus e nel ricordo degli appassionati.

Un progetto firmato Sky Sport

“1996, l’anno di Del Piero” è una produzione originale Sky Sport. Il progetto editoriale porta la firma del direttore Federico Ferri, con la regia di Massimo Bomprezzi e Andrea Parini. Le interviste sono curate da Francesco Cosatti, mentre la regia dello studio è affidata a Roberto Montoli. Produzione di Chiara Telleschi, grafiche di Andrea Gilardi con Salvatore Allegrezza.