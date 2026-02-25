Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: le carte azzurre tra sci alpino, nordico e biathlon

Dieci giorni di gare, piste di casa e un medagliere tutto da costruire. Dal 6 al 15 marzo l’Italia paralimpica scende in campo con una squadra che mescola campioni affermati e giovani alla prima Olimpiade. Nello sci alpino le chance sono concrete e distribuite, nel nordico e biathlon Romele è l’uomo da seguire.

Mancano pochi giorni all’apertura della fiamma paralimpica all’Arena di Verona e la macchina sportiva italiana è già in moto. Dal 6 al 15 marzo le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 chiamano a raccolta gli azzurri con un obiettivo dichiarato: sfruttare ogni vantaggio che giocare in casa può offrire. Piste conosciute, pubblico vicino, pressione da gestire. Chi saprà farlo avrà un’arma in più.

Sci alpino paralimpico: la disciplina dove l’Italia può fare più rumore

Con sette atleti al via, lo sci alpino è il settore che offre le maggiori prospettive di soddisfazione. Il livello della squadra è alto e i nomi di punta hanno già dimostrato di saper salire sul podio nei momenti decisivi.

Giacomo Bertagnolli è il punto di partenza obbligato di qualsiasi discorso sulle medaglie. Campione del mondo in carica nelle discipline tecniche e protagonista a Pechino 2022 con quattro podi paralimpici, il veronese nella categoria Vision Impaired è uno degli atleti da battere in slalom e gigante. La continuità mostrata in Coppa del Mondo lascia pochi dubbi: se si presenta al cancelletto nella sua condizione migliore, il podio è alla sua portata.

Nella categoria Sitting la figura di riferimento è Renè De Silvestro, alla terza partecipazione ai Giochi. Già sul podio a Pechino, oro iridato nel 2025 e protagonista costante nelle stagioni recenti, il friulano porta con sé una solidità tecnica e mentale che lo colloca stabilmente tra i candidati alle posizioni di vertice nelle prove tecniche.

Sul versante femminile ci sono due candidate concrete. Chiara Mazzel ha vissuto un’importante progressione negli ultimi anni, con podi ai Mondiali in slalom e gigante che certificano un salto di qualità difficilmente reversibile. Davanti al pubblico italiano, soprattutto tra le porte strette, può recitare un ruolo da protagonista. Martina Vozza è invece l’atleta degli exploit: ha vinto nelle discipline veloci e ottenuto piazzamenti importanti nelle tecniche. Quando trova la gara giusta è capace di sorprendere chiunque.

A completare il gruppo tre atleti che potrebbero riservarsi una sorpresa: Federico Pellizzari, vicino al podio già a Pechino e ora pronto per il definitivo salto tra i migliori, Davide Bendotti e Luca Palla, entrambi consapevoli che i grandi eventi possono trasformare una buona prestazione in qualcosa di memorabile.

Nordico e biathlon: Romele davanti a tutti, gli altri a inseguire

A Predazzo andrà in scena la parte forse più imprevedibile del programma paralimpico azzurro. Sei atleti impegnati tra sci nordico e biathlon, con gerarchie abbastanza definite ma margini di sorpresa sempre presenti.

Il nome attorno a cui ruota tutto è quello di Giuseppe Romele. Oro mondiale nel 2023 sulle distanze lunghe e intermedie, già con un metallo paralimpico al collo da Pechino, il bresciano è l’uomo di riferimento della squadra e quello su cui si concentrano le aspettative più alte. In condizioni tecniche favorevoli, nelle gare di resistenza può ambire non solo al podio ma anche a qualcosa di più.

Christian Toninelli porta con sé la solidità di chi ha già vissuto l’atmosfera dei Giochi. I suoi piazzamenti nelle precedenti edizioni indicano un atleta in grado di avvicinarsi alla zona medaglia quando la gara si sviluppa come vuole lui. Michele Biglione è invece il nome da tenere d’occhio per una possibile crescita: i segnali in Coppa del Mondo e ai Mondiali hanno acceso qualche aspettativa, e i Giochi di casa potrebbero essere l’occasione giusta per una prestazione oltre le attese.

Marco Pisani, Mattia Dal Pastro e Giuseppe Spatola debuttano in una rassegna a cinque cerchi senza il peso del pronostico favorevole, ma nelle gare brevi e ad alta intensità del programma paralimpico le gerarchie possono ribaltarsi in pochi secondi.

Il fattore casa: variabile o certezza?

L’Italia che arriva a questi Giochi non è una squadra costruita su speranze vaghe. Ha nomi concreti, palmarès pesanti e atleti che conoscono il valore di un podio internazionale. La variabile che nessuno sa misurare con precisione è proprio quella che rende queste Paralimpiadi diverse dalle altre: correre a casa propria.

Il pubblico, il calore, la familiarità con i tracciati. Tutto può diventare un acceleratore o un peso. Se gli azzurri sapranno trasformare l’energia del contesto in concentrazione pura, il medagliere paralimpico di Milano-Cortina potrebbe rivelarsi più ricco del previsto.