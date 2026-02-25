Coppa Europa, gigante di Oppdal: Collomb e Ghisalberti vincono insieme. Prima vittoria in carriera per la valdostana

Una rimonta costruita nella seconda manche e un arrivo in coabitazione: Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti condividono il successo nel secondo gigante di Oppdal, ultimo appuntamento del circuito continentale prima delle finali. È il primo centro in carriera per la 19enne di La Thuile, il secondo per la bergamasca di Zogno. Pazzaglia saldamente in testa alla classifica generale.

Giornata italiana a Oppdal. Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti hanno chiuso in coabitazione il secondo e ultimo gigante della tappa di Coppa Europa in Norvegia, fermando il cronometro sullo stesso tempo di 2’07″62 con 19 centesimi di vantaggio sulla svizzera Dania Allenbach, terza classificata.

Una rimonta costruita nella seconda manche

Il successo è nato nella parte finale di gara. Collomb — 19 anni, di La Thuile — ha firmato il miglior tempo di seconda manche, risalendo di tredici posizioni rispetto alla prima frazione. Ghisalberti, 25enne di Zogno, era settima a metà gara e ha completato la rimonta affiancandosi alla compagna di squadra. Un finale in crescendo che ha regalato all’Italia una doppietta del tutto inattesa alla partenza.

Per Collomb si tratta del primo successo in carriera nel circuito continentale, traguardo che arriva in una stagione segnata da alti e bassi dopo l’oro mondiale nel Team Event a Saalbach nel 2025. Per Ghisalberti è invece il secondo centro, dopo la vittoria di marzo 2024 ad Aal, sempre in Norvegia.

Le altre azzurre

Buona prestazione anche per il resto del gruppo italiano. Sophie Mathiou chiude decima a 1″09 dalla vetta, Alice Pazzaglia 13ª a 1″28, Tatum Bieler 17ª a 1″49 e Laura Steinmair 22ª a 2″14.

Le classifiche: Pazzaglia prima nella generale

Con un solo gigante rimasto in stagione — quello delle finali — le classifiche cominciano a prendere forma definitiva. In quella di specialità Allenbach balza in testa con 438 punti, davanti a Mathiou (412) e Pazzaglia (386). Nella classifica generale, invece, è proprio Pazzaglia a mantenere saldamente la prima posizione con 781 punti, con largo margine su Grob (586) e Sara Allemand (527).