Nations Championship 2026, l’Italia sfida Giappone, All Blacks e Australia: ufficiali le sedi

Azzurri in campo a Tokyo il 4 luglio contro il Giappone, poi doppia trasferta in Oceania: Nuova Zelanda a Wellington e Australia a Perth.
Definite le sedi delle sfide estive dell’Italia nel Nations Championship 2026. Gli Azzurri apriranno il loro cammino in Asia prima di volare in Oceania per affrontare due delle potenze storiche dell’emisfero sud.
La squadra guidata da Gonzalo Quesada inizierà sabato 4 luglio contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, impianto iconico che ha ospitato eventi olimpici e tappe internazionali di rugby a sette.
A Wellington contro gli All Blacks
Una settimana dopo, sabato 11 luglio, l’Italia farà visita alla Nuova Zelanda, affrontando gli All Blacks allo Sky Stadium di Wellington. L’impianto è noto anche per aver ospitato otto incontri della Rugby World Cup 2011.
Un banco di prova di altissimo livello per gli Azzurri, chiamati a misurarsi con una delle selezioni più titolate della storia del rugby mondiale.
Chiusura a Perth contro l’Australia
Il tour estivo si concluderà sabato 18 luglio a Perth, all’HBF Park, contro l’Australia. Un’ulteriore sfida di prestigio in un calendario che metterà l’Italia di fronte a tre realtà diverse per tradizione e stile di gioco.
Il calendario dell’Italia nel Nations Championship 2026
-
Giappone v Italia – sabato 4 luglio, Tokyo (Chichibunomiya Stadium)
-
Nuova Zelanda v Italia – sabato 11 luglio, Wellington (Sky Stadium)
-
Australia v Italia – sabato 18 luglio, Perth (HBF Park)
Un trittico internazionale che offrirà agli Azzurri un confronto diretto con tre scuole rugbistiche di primo piano, in un’estate che si annuncia intensa e formativa.