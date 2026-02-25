Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026

Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup di Berlino.

Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato la lista delle convocate per il torneo pre-Mondiale in programma a San Juan di Porto Rico dall’11 al 17 marzo 2026, passaggio decisivo per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Il raduno è fissato per il pomeriggio del 4 marzo a Roma, con presentazione alla stampa il giorno successivo e partenza per Porto Rico il 6 marzo via Madrid. Le atlete impegnate in campionato il 4 si aggregheranno il 5 mattina.

Il gruppo: continuità e qualche novità

Sono 14 le Azzurre convocate, ma solo 12 voleranno a San Juan. Il nucleo resta quello che ha conquistato il Bronzo lo scorso giugno, con l’unica assenza di Stefania Trimboli rispetto al gruppo di Atene.

I volti relativamente nuovi sono Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa, per la lunga del Geas prima convocazione in Senior. Laura Spreafico raggiungerà il gruppo il 7 marzo, dopo l’impegno con il club Avenida Salamanca.

Capobianco: “Ripartiamo dal clima che ci ha portato al Bronzo”

«Sarà un raduno particolare, con una sola giornata a Roma e poi il resto del lavoro in Porto Rico, per assorbire le cinque ore di fuso nel minor tempo possibile», ha spiegato Capobianco.

Il ct ha sottolineato la difficoltà dell’esordio contro le padrone di casa, che potranno contare su un raduno di oltre 20 giorni, e ha ribadito l’importanza del gruppo: «Ripartiamo da un gruppo consolidato. Dobbiamo ricordarci tutto ciò che è stato fatto per raggiungere la medaglia di Bronzo e essere consapevoli che quel risultato è stato ottenuto grazie al clima positivo creato nel raduno e ai passi avanti compiuti giorno dopo giorno. Non abbiamo scelta se non mettere in campo la nostra migliore pallacanestro».

Il cammino verso Berlino

Le Azzurre esordiranno l’11 marzo contro Porto Rico (ore 20.00 locali, 1.00 del 12 marzo in Italia). Poi sfideranno Nuova Zelanda (12 marzo), Stati Uniti (14 marzo), Spagna (15 marzo) e Senegal (17 marzo).

Sono cinque le squadre già qualificate a Berlino: la Germania come Paese ospitante, Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti. Restano 11 posti disponibili.

Per centrare il pass mondiale, le squadre dovranno assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, affrontando tutte le avversarie in cinque partite. Nel torneo che include anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla nazione ospitante e alla vincitrice della Coppa Continentale.

Il calendario dell’Italia (ora locale / ora italiana)

11 marzo

Italia-Porto Rico (20.00 / 1.00 del 12 marzo)

12 marzo

Nuova Zelanda-Italia (17.00 / 22.00)

14 marzo

Stati Uniti-Italia (17.00 / 22.00)

15 marzo

Italia-Spagna (17.00 / 22.00)

17 marzo

Senegal-Italia (14.00 / 19.00)