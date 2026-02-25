Prima prova Soldeu: Delago 2ª e Goggia 3ª. Brignone prende confidenza sulla pista Àliga

Il ritorno della Coppa del Mondo femminile dopo le Olimpiadi si apre con la ceca Ester Ledecka in testa alla prima prova cronometrata della discesa di venerdì. Bene le azzurre: Nicol Delago seconda a 37 centesimi, Goggia terza a 43, Pirovano sesta. Brignone e Curtoni pareggiano il 17° tempo, Melesi appena dietro.

Il circo bianco torna in pista e lo fa sulle nevi andorrane di Soldeu, dove mercoledì si è svolta la prima prova cronometrata in vista della discesa libera di venerdì. Il segnale più forte lo manda la ceca Ester Ledecka, che ferma il cronometro su 1’33″39 e si mette davanti a tutte. Ma le notizie per l’Italia sono decisamente positive.

Nicol Delago e Goggia subito davanti

La gardenese Nicol Delago è la migliore delle azzurre e seconda assoluta con un ritardo di soli 37 centesimi dalla testa. Alle sue spalle Sofia Goggia, bronzo olimpico in discesa a Cortina d’Ampezzo, terza a 43 centesimi. Ottimo segnale per entrambe in vista della gara di venerdì.

Quarta la svizzera Malorie Blanc a 46 centesimi, quinta l’austriaca Ariane Rädler a 47. Sesta Laura Pirovano, che chiude la pattuglia azzurra di testa con 59 centesimi di distacco dalla Ledecka.

Brignone prende confidenza, attesa per domani

Federica Brignone — campionessa olimpica in carica di superG e gigante — ha utilizzato la prova come prima presa di contatto con il tracciato pirenaico, chiudendo in 1’34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per il 17° tempo complessivo. Appena dietro Roberta Melesi in 1’35″05. Più attardate Nadia Delago (+2″19), Asja Zenere (+4″05), Sara Allemand (+5″29) e Sara Thaler (+6″04).

Per Brignone la vera valutazione arriverà dopo la seconda prova di domani, giovedì 26 febbraio, al termine della quale deciderà se prendere o meno il via alla discesa di venerdì. Il nodo resta la gestione dei salti e delle ondulazioni che sollecitano la gamba operata.

Il programma del weekend

Giovedì 26 febbraio — seconda prova cronometrata Venerdì 27 febbraio — discesa libera, ore 11.00 Sabato 28 febbraio — superG, ore 10.15 (recupero della gara non disputata a Zauchensee) Domenica 1 marzo — superG, ore 10.15

🔵 TEMPI AZZURRE