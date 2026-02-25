Ski Cross, Kopaonik: Deromedis brilla nelle qualifiche pochi giorni dopo l’oro olimpico. Galli terza, cinque azzurri al via venerdì

Il rientro in Coppa del Mondo dopo i Giochi di Livigno è immediato: Deromedis e Tomasoni — oro e argento olimpico nello ski cross — sono già in Serbia per la tappa di Kopaonik. Nel primo turno di qualificazione il trentino si mette quinto, Tomasoni e Gunsch staccano gli ultimi due pass disponibili. Al femminile Jole Galli terza a 64 centesimi dalla svedese Näslund.