Ski Cross, Kopaonik: Deromedis brilla nelle qualifiche pochi giorni dopo l’oro olimpico. Galli terza, cinque azzurri al via venerdì

Il rientro in Coppa del Mondo dopo i Giochi di Livigno è immediato: Deromedis e Tomasoni — oro e argento olimpico nello ski cross — sono già in Serbia per la tappa di Kopaonik. Nel primo turno di qualificazione il trentino si mette quinto, Tomasoni e Gunsch staccano gli ultimi due pass disponibili. Al femminile Jole Galli terza a 64 centesimi dalla svedese Näslund.
Nemmeno il tempo di festeggiare. A pochi giorni dall’oro olimpico di Livigno, Simone Deromedis è già di nuovo in gara. Il trentino, campione a cinque cerchi nello ski cross sabato scorso insieme al compagno Federico Tomasoni — argento — è sceso sulle nevi serbe di Kopaonik per il primo turno di qualificazione della tappa di Coppa del Mondo, che venerdì 27 febbraio ospiterà la prima delle due gare del weekend.
Il turno maschile: Deromedis quinto, Tomasoni e Gunsch si qualificano all’ultimo
Il miglior tempo del turno maschile è del canadese Reece Howden in 53″21: il nordamericano, tra i grandi delusi dell’Olimpiade, torna subito a fare la voce grossa in Coppa del Mondo. Alle sue spalle Deromedis si piazza quinto a 50 centesimi, segnale confortante per il campione olimpico in carica alla prima uscita post Giochi.
Edoardo Zorzi chiude 14° a 95 centesimi da Howden, mentre Federico Tomasoni e Yanick Gunsch strappano gli ultimi due pass disponibili con distacchi rispettivamente di 1″47 e 1″48 dal canadese. Porta invece chiusa per Dominik Zuech, primo degli esclusi.
Il turno femminile: Galli terza, out Chesi
Al femminile la più veloce è la svedese Sandra Näslund con 56″15. Jole Galli risponde con un ottimo terzo posto a 64 centesimi dalla svedese, piazzamento che vale la qualificazione alla gara di venerdì. Non ce la fa invece Andrea Chesi: la trentina chiude al 17° posto, prima delle escluse.
Il programma
Giovedì 27 febbraio è in programma il turno di qualificazione in vista della seconda gara di sabato 28 febbraio. Venerdì si disputerà invece la prima delle due sfide del weekend.
🔵 RISULTATI QUALIFICHE
Maschile — top e azzurri 1° Howden (CAN) 53″21 · 5° Deromedis (ITA) +0″50 · 14° Zorzi (ITA) +0″95 · Tomasoni (ITA) +1″47 · Gunsch (ITA) +1″48 · Zuech (ITA) eliminato
Femminile — top e azzurre 1ª Näslund (SWE) 56″15 · 3ª Galli (ITA) +0″64 · 17ª Chesi (ITA) eliminata