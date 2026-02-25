Sofia Raffaeli atleta dell’anno 2025: la Stampa Estera incorona la stella della ritmica

Premiata a Roma dall’Associazione della Stampa Estera, la campionessa azzurra celebra un percorso iniziato nel 2022 e guarda ai Mondiali di Francoforte e alla strada verso Los Angeles 2028.

Un riconoscimento che fotografa il presente ma racconta anche una crescita costante. Sofia Raffaeli è stata proclamata Atleta dell’Anno 2025 nel corso della cerimonia organizzata dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, ospitata a Palazzo Grazioli a Roma.

Un premio che arriva dopo quello di “rivelazione” ricevuto nel 2022 e che certifica la continuità ai vertici della ginnastica ritmica mondiale della campionessa marchigiana.

Le motivazioni: tecnica, arte e maturità

La scelta della Stampa Estera è stata motivata dall’“eccezionale livello tecnico, artistico e competitivo espresso durante la stagione”. Nelle parole della giuria, Raffaeli “ha saputo imporsi ai vertici della ginnastica mondiale con grazia, potenza e straordinaria maturità”, rafforzando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento internazionale nella disciplina.

Bronzo olimpico ai Giochi di Parigi e medagliata ai Mondiali di Rio de Janeiro – dove ha conquistato anche il titolo iridato al cerchio – l’azzurra ha ribadito il valore educativo dello sport e la responsabilità che deriva dall’essere un modello per i più giovani.

«Per me è un grande onore sapere di essere una persona che ispira le nuove generazioni. Noi atleti abbiamo una grande responsabilità e spero sempre di riuscire a dare il buon esempio», ha dichiarato.

Il lavoro con Zaripova e la nuova stagione

La ginnasta di Fabriano ha parlato anche del percorso tecnico intrapreso con la nuova allenatrice Amina Zaripova, sottolineando una fase di costruzione reciproca: adattamento, ricerca del giusto feeling e attenzione ai dettagli per crescere ulteriormente.

Lo sguardo è già rivolto ai Campionati Mondiali di Francoforte (12-16 agosto 2026), primo snodo verso Los Angeles 2028. L’obiettivo è presentare programmi rinnovati e coreografie capaci di sorprendere: «Cercherò di portare esercizi originali, particolari, e di far rimanere il pubblico a bocca aperta».

Ispirazione olimpica e forza mentale

Nel dialogo con i giornalisti, Raffaeli ha ricordato anche le emozioni vissute seguendo le recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, soffermandosi sul valore della resilienza e della forza mentale nello sport di alto livello.

Una riflessione che si inserisce in un contesto nazionale in crescita, sostenuto da istituzioni, gruppi sportivi militari e federazioni, elementi che – nelle sue parole – permettono agli atleti di allenarsi con serenità e puntare sempre più in alto.