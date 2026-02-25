Coppa del Mondo, Garmisch riaccende la velocità: nove azzurri al via tra discesa e superG

Terz’ultimo appuntamento stagionale per la velocità maschile: Paris e Franzoni guidano la pattuglia italiana sulla Kandahar. In palio punti pesanti nella corsa alle classifiche di specialità.

La Coppa del Mondo maschile riparte dalla Germania. A Garmisch-Partenkirchen il weekend propone una discesa e un superG sulla storica pista Kandahar, tracciato simbolo della velocità che domina la cittadina bavarese.

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove azzurri per le due gare: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

Kandahar, pista amica per Paris e gli azzurri

Negli ultimi dieci anni Garmisch ha regalato soddisfazioni all’Italia. Dominik Paris ha vinto qui nel 2021, mentre Guglielmo Bosca è stato secondo nel 2024 (nel superG), lo stesso Paris ha centrato un secondo posto nel 2018 e Peter Fill ha raccolto un secondo e un terzo nel 2017.

Un precedente che alimenta fiducia alla vigilia di un fine settimana cruciale nella corsa alle classifiche.

Discesa: Paris e Franzoni inseguono Odermatt

La tappa tedesca rappresenta la terz’ultima discesa stagionale. In classifica guida Marco Odermatt con 510 punti, davanti a Von Allmen (395). Subito dietro gli azzurri: Paris è terzo con 296 punti, Franzoni quarto a 224 e Schieder quinto a 219. Nei primi dieci figura anche Mattia Casse, nono con 139 punti.

Nella starting list della discesa saranno quattro gli italiani nel primo gruppo di merito: Paris, Franzoni, Schieder e Casse.

SuperG: Franzoni in piena corsa

Anche in superG la leadership è di Odermatt con 425 punti, seguito da Kriechmayr (267) e Babinsky (243). Il migliore degli italiani è Giovanni Franzoni, quinto a quota 240, mentre Paris occupa la nona posizione con 157 punti.

Nel superG partiranno nel primo gruppo di merito Franzoni e Paris.

Il programma del weekend

Le due prove cronometrate sono in calendario giovedì e venerdì.

Sabato 28 febbraio si disputa la discesa con start alle 11.45.

Domenica 1° marzo spazio al superG, sempre con partenza alle 11.45.

Un weekend che pesa nella corsa alle classifiche di specialità e che può rilanciare le ambizioni azzurre nella fase decisiva della stagione.