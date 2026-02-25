NBA, Orlando beffa i Lakers al fotofinish: Oklahoma vince a Toronto

Magic corsari a Los Angeles con il canestro decisivo di Carter Jr., Thunder avanti anche senza Gilgeous-Alexander. Boston, Philadelphia e Milwaukee ok nella notte NBA.

Notte ricca di partite e colpi di scena in NBA. A Los Angeles arriva una beffa per i Lakers, mentre Oklahoma City conferma la propria solidità anche senza la sua stella. Successi anche per Celtics, 76ers e Bucks in un programma che ha offerto spettacolo su più campi.

Orlando espugna Los Angeles, Lakers ancora ko

Colpo esterno degli Orlando Magic, che superano i Los Angeles Lakers 110-109 grazie al canestro di Wendell Carter Jr. a sette secondi dalla sirena. Per la franchigia californiana si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

Non bastano le doppie doppie di Luka Doncic (22 punti e 15 assist) e Deandre Ayton (21 punti e 13 rimbalzi) per evitare il ko interno.

Oklahoma passa a Toronto, Cleveland riparte

Gli Oklahoma City Thunder vincono 116-107 sul parquet dei Toronto Raptors, nonostante l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander. Protagonista Cason Wallace con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Cleveland reagisce dopo la sconfitta contro OKC e piega 109-94 i New York Knicks: 23 punti per Donovan Mitchell e 20 per James Harden.

Boston e Philadelphia convincono, Dallas corsara a Brooklyn

Successo a basso punteggio per i Boston Celtics, che controllano Phoenix 97-81. Derrick White firma 22 punti con 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Neemias Queta chiude con una doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi.

Philadelphia domina a Indianapolis: 135-114 sui Pacers con 32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Tyrese Maxey. Bene anche Joel Embiid con 27 punti.

Dallas, priva di Cooper Flagg e dell’infortunato Kyrie Irving, passa 123-114 a Brooklyn. Decisivi i 22 punti dalla panchina di Marvin Bagley e i 21 punti con 7 assist di Naji Marshall.

Edwards trascina Minnesota, Milwaukee sorprende Miami

Golden State cade a New Orleans (113-109) nonostante i 28 punti di De’Anthony Melton e la doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Brandon Podziemski. Per i Pelicans 26 punti e 6 rimbalzi di Zion Williamson.

Minnesota supera Portland 124-121 con 34 punti di Anthony Edwards e 29 di Jaden McDaniels. Charlotte travolge Chicago 131-99: 23 punti per Brandon Miller, 21 per Kon Knueppel e 16 per LaMelo Ball.

Milwaukee espugna Miami 128-117 con 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Kevin Porter Jr. Infine, Atlanta batte Washington 119-98 con 27 punti di Jonathan Kuminga; per i Wizards ancora assente Trae Young.