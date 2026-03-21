Valentina Greggio campionessa del mondo per la sesta volta a Vars, Origone d’argento

Il maltempo impedisce la finale ma i risultati delle semifinali sono definitivi: la piemontese vola a 242,26 km/h, terzo titolo consecutivo. Billy batte Origone con 252,10 km/h

Valentina Greggio è campionessa del mondo di sci velocità per la sesta volta in carriera. Simone Origone conquista l’argento sul podio iridato per l’undicesima volta. È il verdetto dei Campionati del Mondo 2026 di sci velocità di Vars, in Francia, dove le condizioni meteo hanno impedito la disputa della finale, rendendo definitivi i risultati delle semifinali disputate venerdì 20 marzo.

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Greggio: sei ori mondiali e terzo titolo consecutivo

La piemontese di trentacinque anni ha sfrecciato a 242,26 km/h, lasciandosi alle spalle la svedese Siri Kling Andersson con 234,83 km/h e la francese Ludivine Toche con 218,18 km/h. Per Greggio si tratta del terzo titolo iridato consecutivo dopo quelli del 2024 e del 2025, e del sesto in assoluto di una carriera straordinaria: 2015, 2017, 2022, 2024, 2025 e ora 2026, intervallati da altre due medaglie mondiali.

Origone: undicesima medaglia iridata, secondo alle spalle di Billy

Sul podio maschile sale ancora Simone Origone, il valdostano classe 1979 che porta a quota undici il proprio bottino di medaglie ai Mondiali — sei ori tra il 2005 e il 2019, tre argenti e due bronzi. Il padrone di casa Simon Billy lo supera con 252,10 km/h, mentre Origone chiude secondo con 247,93 km/h. Terzo il finlandese Jukka Vitasari con 244,73 km/h, davanti allo slovacco Michal Bekes (244,56 km/h) e allo svedese Olaf Adrahamsson (240,16 km/h).

In attesa delle ultime tappe di Coppa del Mondo

Meteo permettendo, nel corso della mattinata si disputeranno le ultime due discese di Coppa del Mondo, la quarta e la quinta tappa stagionale. In classifica generale Greggio guida a punteggio pieno.