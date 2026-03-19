Ultimo atto in Norvegia: cosa deve fare Goggia per vincere la Coppa del Mondo di SuperG

A Kvitfjell, in Norvegia, si decide la stagione dello sci alpino: Sofia Goggia favorita nel SuperG. Quale risultato serve per la Coppa del Mondo

Come ogni anno, si entra nel vivo con l’ultima emozionante tappa di Coppa del Mondo di sci alpino e l’Italia punta a essere grande protagonista con le sue atlete. Sofia Goggia arriva all’appuntamento in Norvegia, precisamente a Kvitfjell come prima in classifica nel SuperG e con un importante bottino di punti per portare a casa il primo posto finale.

La classifica parla chiaro: la nostra sciatrice ha 63 punti di vantaggio con 449 punti contro i 386 di Alice Robinson, avversaria temibile per tutto l’inverno. Questo vuol dire che se Goggia arriverà tra le prime sei, non avrà bisogno neanche di guardare il piazzamento dell’oceanica: sarà campionessa del mondo di SuperG.

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Se invece dovesse piazzarsi tra il settimo e il 14esimo posto, dovrà sperare che Robinson non vinca. Nel peggiore dei casi – quindi se dovesse arrivare 15esima o non totalizzare nessun punto -, l’oceanica non dovrà arrivare tra le prime due. Insomma, Goggia è ampiamente favorita.

Occhio anche a Pirovano in discesa: tutte le combinazioni

L’Italia guarda con grande attenzione anche al piazzamento di Laura Pirovano in discesa. Le possibilità dell’azzurra sono aumentate nelle ultime tappe dopo una serie di buoni risultati.

Se dovesse piazzarsi tra le prime due, Pirovano sarà campionessa del mondo. Andrà bene anche un terzo posto se Aicher non dovesse vincere. Addirittura, sarà lei a vincere la Coppa del Mondo anche con un piazzamento tra il quarto e l’ottavo posto, ma solo se l’avversaria non dovesse arrivare tra le prime due.

Ci sono speranze anche in caso di un posto tra il 9 e il 12, se Aicher non dovesse essere tra le prime tre. In caso di 13esimo o 14esimo posto, solo se la tedesca non dovesse essere tra le prime 4. In caso di 15esimo posto, Aicher non dovrà essere tra le prime 5. Nel caso peggiore, e cioè se Pirovano non farà punti, Aicher non dovrà arrivare tra le prime 9 e Weidle-Winkelmann o Huetter non dovranno vincere. Insomma, battaglia aperta.