Tecniche maschili, l’Italia prova a cambiare rotta: Mölgg e Blardone idee forti per ripartire

Lo sci alpino italiano arriva da una stagione complessivamente molto positiva, impreziosita da medaglie olimpiche, successi di prestigio e Coppe di specialità. In questo quadro brillante, però, resta una zona d’ombra che continua a pesare: le discipline tecniche maschili.

Tra slalom e gigante, infatti, il bilancio dell’ultimo inverno è stato ancora deludente, con un solo podio raccolto da Alex Vinatzer nel gigante di Beaver Creek e una sensazione generale di ritardo rispetto alle grandi nazioni. È proprio da qui che nasce il dibattito sulle possibili mosse della federazione, con due nomi simbolici che stanno tornando d’attualità: Manfred Molgg e Massimiliano Blardone.

Due ex specialisti per rianimare un settore in crisi

Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di una possibile entrata in scena dei due ex azzurri in ruoli tecnici di primo piano. Molgg, ultimo italiano a vincere uno slalom in Coppa del Mondo nel gennaio 2017, viene indicato come possibile responsabile del comparto delle specialità tecniche maschili. Blardone, invece, ultimo azzurro capace di imporsi in gigante, a Crans Montana nel 2012, potrebbe essere coinvolto in maniera diretta proprio sul lavoro tra le porte larghe.

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L’idea, in sé, ha una forza evidente anche dal punto di vista simbolico: affidare la ricostruzione del settore agli ultimi due atleti italiani che sono riusciti davvero a primeggiare in queste discipline.

Suggestione affascinante, ma conteranno solo i risultati

Il richiamo mediatico di un’operazione del genere sarebbe forte, quasi cinematografico. Ma il punto vero, al di là della narrazione, resta solo uno: riportare risultati in un’area che da anni non riesce più a essere competitiva ad alto livello. Per questo, più che il fascino dei nomi, conterà l’eventuale efficacia del progetto.

Al momento si tratta ancora di voci e non di decisioni ufficiali, ma il semplice fatto che si stia ragionando su profili come Molgg e Blardone racconta bene quanto il problema sia sentito. Nello sci italiano, oggi, la domanda non è serve una scossa, ma quanto debba essere profonda.