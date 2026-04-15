Team Retornaz, fine di un’era: il curling azzurro ora deve reinventarsi

Il curling italiano saluta uno dei gruppi più rappresentativi della sua storia recente. Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto: Joel Reotrnaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno deciso di separare i propri percorsi e non giocheranno più insieme nella prossima stagione. Si chiude così un ciclo lungo e pesante, che per anni ha fato identità e continuità alla Nazionale maschile azzurra.

Dai podi mondiali alle Olimpiadi, un gruppo che ha lasciato il segno

Il quartetto ha costruito negli anni risultati di alto profilo, conquistando due piazzamenti sul podio ai Mondiali e diventando un riferimento stabile per il curling italiano anche sul palcoscenico olimpico. Il Team Retornaz ha infatti avuto un ruolo centrale nelle ultime due edizioni dei Giochi invernali, fino alla delusione di Milano-Cortina 2026, dove gli azzurrino sono riusciti a centrare le semifinali nonostante le vittorie vittorie iniziali contro Svezia e Scozia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

È anche per questo che la separazione pesa più di una semplice scelta tecnica: finisce una squadra che, nel bene e nel male, aveva incarnato il volto più competitivo del movimento maschile italiano.

Adesso il futuro passa da Spiller e da un nuovo equilibrio

Il presente, però, impone già uno sguardo avanti. Retornaz era stato assente anche ai recenti Mondiali disputati negli Stati Uniti, dove il ruolo di skipper era stato affidato al giovane Stefano Spiller. In quell’occasione l’Italia era riuscita a qualificarsi ai playoff, fermandosi solo di misura contro il Canada nella sfida che valeva l’accesso alle semifinali.

Proprio Spiller potrebbe ora rappresentare uno dei punti da cui ripartire, insieme a Mosaner, Arman e Giovannella, in vista dei prossimi Europei di fine ottobre. Nel messaggio pubblicato sui social, il team ha parlato apertamente della volontà di esplorare nuove opportunità dopo anni vissuti tra dedizione, crescita e traguardi importanti. Tradotto: una pagina si è chiusa davvero, e adesso l’Italia deve scriverne un’altra.