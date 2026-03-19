Miro Tabanelli vince lo SlopeStyle a Tignes: primo azzurro di sempre nella specialità in Coppa del Mondo

Il ventunenne emiliano del Centro Sportivo dell’Esercito domina con 83,31 punti e lascia alle spalle il campione olimpico Ruud. Eguaglia la sorella Flora, vincitrice nel febbraio 2025. Nona Gasslitter al femminile

Una pagina di storia per lo sci freestyle italiano. Miro Tabanelli ha vinto la finale di SlopeStyle a Tignes, in Francia, diventando il primo atleta azzurro di sesso maschile a imporsi in questa specialità in Coppa del Mondo. Prima di oggi il miglior risultato maschile italiano era un ottavo posto, centrato sia da Eder nel 2013 che da Canal nel 2014. Con questo successo, il ventunenne emiliano del Centro Sportivo dell’Esercito eguaglia la sorella minore Flora, che aveva conquistato lo stesso primato al femminile nel febbraio 2025.

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Una prova senza storia: 83,31 al primo run

Tabanelli ha messo subito le cose in chiaro, siglando nella prima rotazione un punteggio di 83,31 che non ha lasciato spazio di replica agli avversari. Il campione olimpico norvegese Birk Ruud ha tentato il sorpasso nella seconda rotazione, fermandosi però al secondo posto con 82,08. Terzo l’estone Henry Sildaru con 81,76, unico altro atleta a superare la soglia degli 80 punti.

Eppure la vigilia non aveva fatto presagire un risultato simile: «In allenamento le cose sembravano non andare al meglio — ha dichiarato Tabanelli a caldo — ma in gara ho trovato subito ottime sensazioni. Non posso che ringraziare tutto lo staff, i miei allenatori, la famiglia e la mia fidanzata. Ora cercherò di dare del mio meglio anche nella finale del Big Air».

Il curriculum di Tabanelli: quarto podio in Coppa del Mondo

Per il giovane emiliano si tratta del quarto podio in carriera nel massimo circuito. I precedenti erano arrivati tutti nel Big Air: la vittoria a Tignes dodici mesi fa, e due secondi posti a Copper Mountain nel dicembre 2023 e a Pechini nel dicembre 2024. Proprio sulla neve di Tignes aveva anche firmato il suo miglior risultato personale nello SlopeStyle, un nono posto nel 2024: oggi quella stessa pista lo ha consacrato campione di specialità.

La classifica: Tabanelli quarto, Ruud in testa

Con questo successo Tabanelli sale al quarto posto della classifica di SlopeStyle con 133 punti, dopo tre delle quattro prove stagionali. Davanti a lui Ruud guida con 180 punti, seguito dal connazionale Schjerve con 145 e da Sildaru con 140. L’ultima prova è in programma il prossimo fine settimana a Silvaplana, in Svizzera.

Gasslitter nona al femminile: Muir vince

Nella finale femminile Maria Gasslitter ha chiuso al nono posto con 59,33 punti ottenuti nella prima run. A vincere è stata la britannica Kirsty Muir con 82,78, davanti alla canadese Elena Gaskell con 76,60 e all’austriaca Lara Wolf con 76,41. In classifica generale Muir guida con 200 punti davanti a Gaskell (185) e Hamill (172), con Gasslitter decima a quota 107.

Già venerdì il Big Air

Tabanelli e Gasslitter torneranno in gara venerdì 20 marzo alle 19 per le finali del Big Air, ultimo atto della tappa di Tignes.