Sport invernali, una settimana senza sosta: undici discipline in gara tra Coppa del Mondo, Europa e campionati italiani

Dal 6 all’11 gennaio il calendario degli sport invernali entra nel vivo: sci alpino, biathlon, salto con gli sci, freestyle, slittino, bob e molte altre discipline protagoniste tra Europa e Nord America.

Settimana densissima per gli sport invernali, con undici discipline impegnate tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, circuiti continentali e campionati italiani. Dal Nord America alle Alpi, passando per l’Europa centrale e orientale, il programma dal 6 all’11 gennaio propone appuntamenti di altissimo livello, molti dei quali con copertura televisiva e streaming.

Sci alpino: Campiglio, Adelboden e Zauchensee

Lo sci alpino è al centro dell’attenzione con tappe iconiche del calendario internazionale. Spicca lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, in programma mercoledì 7 gennaio in notturna, e il doppio appuntamento di Adelboden, con gigante e slalom maschile nel fine settimana. Al femminile, riflettori puntati su Zauchensee, dove vanno in scena prove cronometrate, discesa libera e superG.

Accanto alla Coppa del Mondo, spazio anche alla Coppa Europa al Sestriere e a Wengen, oltre alla North American Cup in Canada.

Fondo e combinata nordica

Per lo sci di fondo, il fine settimana è dedicato alla Coppa Italia Rode a Forni di Sopra, con gare individuali e a tecnica libera.

La combinata nordica propone invece una lunga serie di gare di Coppa del Mondo a Otepää, in Estonia, con prove maschili e femminili tra mass start, Gundersen e individual compact.

Salto con gli sci: Villach, Bischofshofen e Zakopane

Settimana intensa anche per il salto con gli sci. Si parte da Villach con le gare femminili, mentre al maschile va in scena il gran finale della Tournée dei Quattro Trampolini a Bischofshofen. Nel weekend, doppio appuntamento a Zakopane con gara individuale e Superteam.

Biathlon: Oberhof al centro del mondo

Il biathlon vive giorni cruciali a Oberhof, storica tappa di Coppa del Mondo. In programma sprint, pursuit e staffette maschili e femminili. Parallelamente si disputano le gare di IBU Cup ad Arber e i Campionati Italiani giovanili a Valdidentro.

Freestyle e snowboard tra Aspen ed Europa

Negli Stati Uniti, Aspen ospita le prove di freestyle e snowboard valide per la Coppa del Mondo, con qualificazioni e finali di slopestyle e halfpipe. In Europa spazio alla Coppa Europa di snowboard a Folgaria e agli eventi rail di Budapest, oltre al parallelo gigante di Scuol.

Skeleton, bob e slittino

Gli sport di scivolamento sono protagonisti tra St. Moritz, Winterberg e Igls.

Per lo skeleton e il bob si alternano gare di Coppa del Mondo e Coppa Europa, mentre lo slittino su pista artificiale propone un ricco weekend in Germania con singoli, doppi e staffetta mista.

Attenzione anche allo slittino su pista naturale, con gare juniores in Val Passiria e Umhausen.

Sci alpinismo: tricolori a San Martino di Castrozza

Chiude il programma lo sci alpinismo, con i Campionati Italiani senior e giovani a San Martino di Castrozza, tra sprint e staffetta mista.

In sintesi

Una settimana da segnare in agenda per tutti gli appassionati di sport invernali: competizioni su più fronti, grandi classici del calendario e numerosi azzurri impegnati tra Coppa del Mondo, Europa e circuiti nazionali.