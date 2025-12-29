Sport invernali, settimana decisiva: Kranjska Gora per le donne, si chiudono Tour de Ski e Quattro Trampolini

Dal 29 dicembre al 4 gennaio calendario ricchissimo tra sci alpino, fondo, salto, snowboard, freestyle, bob e slittino

La stagione degli sport invernali entra nel vivo con una settimana ad altissima intensità agonistica, che accompagnerà atleti e appassionati fino ai primi giorni del nuovo anno. Riflettori puntati soprattutto sul finale del Tour de Ski, sulla conclusione della Tournée dei Quattro Trampolini e sul ritorno della Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Kranjska Gora, appuntamento chiave in vista di Milano-Cortina 2026.

Nel fine settimana spazio allo sci alpino femminile, con le specialiste del gigante e dello slalom impegnate in Slovenia. Due gare fondamentali per testare condizione, materiali e continuità dopo le prove di Semmering, con diretta televisiva garantita sia dalla Rai che da Eurosport.

Il sci di fondo vivrà invece giorni cruciali: da Dobbiaco alla Val di Fiemme si consumeranno le tappe decisive del Tour de Ski, con prove in tecnica classica e libera che definiranno le classifiche finali. Un banco di prova durissimo per gli azzurri, chiamati a reggere ritmi e distanze da grande giro.

Grande attesa anche per il salto con gli sci, con la storica Tournée dei Quattro Trampolini che entra nella fase calda tra Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen e Innsbruck. Tra qualificazioni e gare ufficiali, si delineeranno i protagonisti di una delle competizioni più iconiche dell’inverno.

Non mancheranno gli appuntamenti spettacolari di snowboard e freestyle a Calgary, così come le tappe di bob e slittino tra Winterberg, Sigulda e Passiria, con numerose dirette streaming che permetteranno di seguire ogni specialità.

Una settimana, dunque, che rappresenta una vera cartina di tornasole per la stagione: chi è pronto a recitare un ruolo da protagonista e chi, invece, dovrà inseguire nella seconda parte dell’inverno.

SCI ALPINO

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

SCI DI FONDO

Lun. 29/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 10 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 11.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Lun. 29/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 10 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 14.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 5 km TL maschile Dobbiaco (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 5 km TL femminile Dobbiaco (Ita) – ore 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 01/02/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 01/02/25 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TL maschile Fiemme (Ita) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TL femminile Fiemme (Ita) – ore 15.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Lun. 29/12/25 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 30/12/25 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – Qualificazioni HS142 femminile Garmisch/Partenkirchen (Ger) – ore 17.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – Qualificazioni HS142 maschile Garmisch/Partenkirchen (Ger) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 31/12/25 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS142 femminile Garmisch/Partenkirchen (Ger) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 01/01/26 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS142 maschile Garmisch/Partenkirchen (Ger) – ore 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 01/01/26 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS137 femminile Oberstdorf (Ger) – qualificazioni ore 14.45, finale ore 16.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – Qualificazioni HS142 maschile Innsbruck (Aut) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo/Quattro Trampolini – HS142 maschile Innsbruck (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Mer. 31/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 17.25

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00, diretta streaming Discovery+

FREESTYLE

Gio. 01/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 17.25

Gio. 01/01/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00, diretta streaming Discovery+

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 11.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 15.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 11.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 15.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 02/01/26 – Coppa del mondo – Nations Cup Sigulda (Let) – ore 11.00

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – 1a manche singolo femminile Sigulda (Let) – ore 09.31, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – 1a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 11.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – Doppio femminile Sigulda (Let) – ore 12.28 e 14.12, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 13.00 e 14.48, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – 2a manche singolo femminile Sigulda (Let) – ore 11.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – 2a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 12.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Sigulda (Let) – ore 14.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo – Doppio maschile Passiria (Ita) – ore 14.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Sab. 03/01/26 – Coppa del mondo junior – Doppio maschile Passiria (Ita) – ore 14.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – Singolo maschile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo – Singolo femminile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 04/01/26 – Coppa del mondo junior – Singolo femminile Passiria (Ita) – ore 10.00 e 11.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge