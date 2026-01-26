Il programma settimanale degli sport invernali: dove vedere le ultime gare di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica

Dal 26 gennaio al 1° febbraio una settimana densissima tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e Campionati Europei
È una settimana chiave per gli sport invernali italiani e internazionali. Dal 26 gennaio al 1° febbraio va in scena l’ultimo grande blocco di competizioni prima della pausa olimpica, con appuntamenti decisivi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, Campionati Europei e circuiti giovanili.
Dallo sci alpino al biathlon, passando per salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino e sci alpinismo, gli atleti sono chiamati a rifinire condizione e risultati in vista degli eventi clou della stagione.
Di seguito il programma completo disciplina per disciplina.
SCI ALPINO
Settimana centrale con Schladming e Crans-Montana protagoniste.
Lun. 26/01
Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi)
Coppa Europa – SG femminile, Orcières (Fra) – ore 10.30
Mar. 27/01
-
Coppa del Mondo – GS maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45
Diretta TV Rai Sport ed Eurosport
Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi)
-
Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs)
Mer. 28/01
Coppa del Mondo – SL maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45
Diretta TV Rai Sport ed Eurosport
Coppa del Mondo – 1ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30
Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs)
Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)
Gio. 29/01
Coppa del Mondo – 2ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30
Coppa Europa – DH femminile, Orcières (Fra)
Coppa Europa – DH maschile, Verbier (Svi)
Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Ponte di Legno (Bs)
Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)
Ven. 30/01
Coppa del Mondo – DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.00
Diretta TV Rai Due ed Eurosport
Coppa del Mondo – 1ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 12.00
Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Pejo (Tn)
Sab. 31/01
Coppa del Mondo – SG femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00
Diretta TV Rai Due ed Eurosport
Coppa del Mondo – 2ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 09.00
-
Dom. 01/02
Coppa del Mondo – DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00
Diretta TV Rai Due ed Eurosport
SCI DI FONDO
Sab. 31/01 – Coppa Italia Rode
Sprint TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)
Dom. 01/02 – Coppa Italia Rode
20 km TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)
SALTO CON GLI SCI
Weekend completo a Willingen e Lillehammer.
Ven. 30/01
Coppa del Mondo – Mixed Team HS147, Willingen (Ger) – ore 16.10
Diretta TV Eurosport
Sab. 31/01
-
Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15
Qualificazioni HS147 maschile, Willingen – ore 11.45
Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 10.30
Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 15.30
FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 13.30
Dom. 01/02
Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15
Coppa del Mondo – HS147 maschile, qualificazioni ore 11.45 / gara ore 16.00
FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 10.00
Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 10.30
Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 13.30
COMBINATA NORDICA
Settimana interamente a Seefeld.
Ven. 30/01
Coppa del Mondo – Mass Start maschile HS109/10 km – ore 12.30 e 15.00
-
Coppa del Mondo – Mass Start femminile HS109/5 km – ore 11.45 e 12.10
Sab. 31/01
Coppa del Mondo – Individual Compact maschile HS109/7,5 km
Coppa del Mondo – Individual Compact femminile HS109/5 km
Dom. 01/02
Coppa del Mondo – Gundersen maschile HS109/10 km
Coppa del Mondo – Gundersen femminile HS109/5 km
Tutte le gare in diretta su Eurosport.
BIATHLON
Campionati Europei protagonisti in Norvegia.
Mer. 28/01
Individuale maschile – ore 10.20
Individuale femminile – ore 14.30
Ven. 30/01
Sprint maschile – ore 10.45
Sprint femminile – ore 14.30
Sab. 31/01
Pursuit maschile – ore 10.45
Pursuit femminile – ore 13.30
Dom. 01/02
Staffetta maschile – ore 10.40
Staffetta femminile – ore 13.45
SNOWBOARD
Ven. 30/01 – Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent (Fra)
Sab. 31/01
Coppa del Mondo PGS, Rogla (Slo) – ore 13.00
Diretta streaming Discovery+
Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent
Coppa Europa SBS, Prato Nevoso
FREESTYLE
Mer. 28/01 – Qualificazioni Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa
Ven. 30/01 – Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa – ore 12.30
Sab. 31/01 – Coppa del Mondo SX-2, Val di Fassa – ore 12.30
Diretta streaming Discovery+
SLITTINO – PISTA ARTIFICIALE
Mondiali Juniores e Coppa Continentale.
Sab. 31/01
Mondiali Juniores – Singolo maschile e Doppi, Altenberg
-
Dom. 01/02
Mondiali Juniores – Singolo femminile e Staffetta, Altenberg
Continental Cup – Winterberg
SCI ALPINISMO
Ultimi appuntamenti prima dello stop olimpico.
Lun. 26/01
Coppa del Mondo – Sprint, Comapedrosa (Andorra) – ore 19.00
-
Sab. 31/01
Coppa del Mondo – Sprint, Boi Taüll (Spagna) – ore 10.30
-
Dom. 01/02
Coppa del Mondo – Staffetta mista, Boi Taüll – ore 10.38
Diretta streaming Discovery+.