Il programma settimanale degli sport invernali: dove vedere le ultime gare di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica

Dal 26 gennaio al 1° febbraio una settimana densissima tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e Campionati Europei

È una settimana chiave per gli sport invernali italiani e internazionali. Dal 26 gennaio al 1° febbraio va in scena l’ultimo grande blocco di competizioni prima della pausa olimpica, con appuntamenti decisivi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, Campionati Europei e circuiti giovanili.

Dallo sci alpino al biathlon, passando per salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino e sci alpinismo, gli atleti sono chiamati a rifinire condizione e risultati in vista degli eventi clou della stagione.

Di seguito il programma completo disciplina per disciplina.

SCI ALPINO

Settimana centrale con Schladming e Crans-Montana protagoniste.

Lun. 26/01 Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi) Coppa Europa – SG femminile, Orcières (Fra) – ore 10.30

Mar. 27/01 Coppa del Mondo – GS maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45

Diretta TV Rai Sport ed Eurosport Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi) Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs)

Mer. 28/01 Coppa del Mondo – SL maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45

Diretta TV Rai Sport ed Eurosport Coppa del Mondo – 1ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30 Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs) Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)

Gio. 29/01 Coppa del Mondo – 2ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30 Coppa Europa – DH femminile, Orcières (Fra) Coppa Europa – DH maschile, Verbier (Svi) Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Ponte di Legno (Bs) Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)

Ven. 30/01 Coppa del Mondo – DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.00

Diretta TV Rai Due ed Eurosport Coppa del Mondo – 1ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 12.00 Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Pejo (Tn)

Sab. 31/01 Coppa del Mondo – SG femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00

Diretta TV Rai Due ed Eurosport Coppa del Mondo – 2ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 09.00

Dom. 01/02 Coppa del Mondo – DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00

Diretta TV Rai Due ed Eurosport



SCI DI FONDO

Sab. 31/01 – Coppa Italia Rode

Sprint TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)

Dom. 01/02 – Coppa Italia Rode

20 km TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)

SALTO CON GLI SCI

Weekend completo a Willingen e Lillehammer.

Ven. 30/01 Coppa del Mondo – Mixed Team HS147, Willingen (Ger) – ore 16.10

Diretta TV Eurosport

Sab. 31/01 Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15 Qualificazioni HS147 maschile, Willingen – ore 11.45 Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 10.30 Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 15.30 FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 13.30

Dom. 01/02 Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15 Coppa del Mondo – HS147 maschile, qualificazioni ore 11.45 / gara ore 16.00 FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 10.00 Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 10.30 Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 13.30



COMBINATA NORDICA

Settimana interamente a Seefeld.

Ven. 30/01 Coppa del Mondo – Mass Start maschile HS109/10 km – ore 12.30 e 15.00 Coppa del Mondo – Mass Start femminile HS109/5 km – ore 11.45 e 12.10

Sab. 31/01 Coppa del Mondo – Individual Compact maschile HS109/7,5 km Coppa del Mondo – Individual Compact femminile HS109/5 km

Dom. 01/02 Coppa del Mondo – Gundersen maschile HS109/10 km Coppa del Mondo – Gundersen femminile HS109/5 km



Tutte le gare in diretta su Eurosport.

BIATHLON

Campionati Europei protagonisti in Norvegia.

Mer. 28/01 Individuale maschile – ore 10.20 Individuale femminile – ore 14.30

Ven. 30/01 Sprint maschile – ore 10.45 Sprint femminile – ore 14.30

Sab. 31/01 Pursuit maschile – ore 10.45 Pursuit femminile – ore 13.30

Dom. 01/02 Staffetta maschile – ore 10.40 Staffetta femminile – ore 13.45



SNOWBOARD

Ven. 30/01 – Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent (Fra)

Sab. 31/01 Coppa del Mondo PGS, Rogla (Slo) – ore 13.00

Diretta streaming Discovery+ Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent Coppa Europa SBS, Prato Nevoso



FREESTYLE

Mer. 28/01 – Qualificazioni Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa

Ven. 30/01 – Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa – ore 12.30

Sab. 31/01 – Coppa del Mondo SX-2, Val di Fassa – ore 12.30

Diretta streaming Discovery+

SLITTINO – PISTA ARTIFICIALE

Mondiali Juniores e Coppa Continentale.

Sab. 31/01 Mondiali Juniores – Singolo maschile e Doppi, Altenberg

Dom. 01/02 Mondiali Juniores – Singolo femminile e Staffetta, Altenberg Continental Cup – Winterberg



SCI ALPINISMO

Ultimi appuntamenti prima dello stop olimpico.

Lun. 26/01 Coppa del Mondo – Sprint, Comapedrosa (Andorra) – ore 19.00

Sab. 31/01 Coppa del Mondo – Sprint, Boi Taüll (Spagna) – ore 10.30

Dom. 01/02 Coppa del Mondo – Staffetta mista, Boi Taüll – ore 10.38



Diretta streaming Discovery+.