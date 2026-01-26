Sportface TVOriginals
Sport Invernali

Il programma settimanale degli sport invernali: dove vedere le ultime gare di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica

Redazione
-
Sci Alpino Tremblant FIS Ski World Cup Slalom Gigante Femminile
Dec 7, 2025; Mont-Tremblant, Quebec, CANADA; Sofia Goggia of Italy during the first run of the women's giant slalom race during the PwC Tremblant alpine skiing World Cup at Mont-Tremblant Ski Resort. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images/Sipa USA

Dal 26 gennaio al 1° febbraio una settimana densissima tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e Campionati Europei

È una settimana chiave per gli sport invernali italiani e internazionali. Dal 26 gennaio al 1° febbraio va in scena l’ultimo grande blocco di competizioni prima della pausa olimpica, con appuntamenti decisivi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, Campionati Europei e circuiti giovanili.

Dallo sci alpino al biathlon, passando per salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino e sci alpinismo, gli atleti sono chiamati a rifinire condizione e risultati in vista degli eventi clou della stagione.

Di seguito il programma completo disciplina per disciplina.

SCI ALPINO

Settimana centrale con Schladming e Crans-Montana protagoniste.

  • Lun. 26/01

    • Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi)

    • Coppa Europa – SG femminile, Orcières (Fra) – ore 10.30

  • Mar. 27/01

    • Coppa del Mondo – GS maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45
      Diretta TV Rai Sport ed Eurosport

    • Coppa Europa – SG maschile, Verbier (Svi)

    • Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs)

  • Mer. 28/01

    • Coppa del Mondo – SL maschile, Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45
      Diretta TV Rai Sport ed Eurosport

    • Coppa del Mondo – 1ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30

    • Gran Premio Italia giov./asp. – GS maschile, Ponte di Legno (Bs)

    • Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)

  • Gio. 29/01

    • Coppa del Mondo – 2ª prova DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.30

    • Coppa Europa – DH femminile, Orcières (Fra)

    • Coppa Europa – DH maschile, Verbier (Svi)

    • Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Ponte di Legno (Bs)

    • Gran Premio Italia giov./asp. – SL femminile, Pampeago (Tn)

  • Ven. 30/01

    • Coppa del Mondo – DH femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 10.00
      Diretta TV Rai Due ed Eurosport

    • Coppa del Mondo – 1ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 12.00

    • Gran Premio Italia giov./asp. – SG maschile, Pejo (Tn)

  • Sab. 31/01

    • Coppa del Mondo – SG femminile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00
      Diretta TV Rai Due ed Eurosport

    • Coppa del Mondo – 2ª prova DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 09.00

  • Dom. 01/02

    • Coppa del Mondo – DH maschile, Crans-Montana (Svi) – ore 11.00
      Diretta TV Rai Due ed Eurosport

SCI DI FONDO

  • Sab. 31/01 – Coppa Italia Rode
    Sprint TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)

  • Dom. 01/02 – Coppa Italia Rode
    20 km TL maschile e femminile, Lama Mocogno (Mo)

SALTO CON GLI SCI

Weekend completo a Willingen e Lillehammer.

  • Ven. 30/01

    • Coppa del Mondo – Mixed Team HS147, Willingen (Ger) – ore 16.10
      Diretta TV Eurosport

  • Sab. 31/01

    • Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15

    • Qualificazioni HS147 maschile, Willingen – ore 11.45

    • Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 10.30

    • Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 15.30

    • FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 13.30

  • Dom. 01/02

    • Coppa del Mondo – HS147 femminile, Willingen – ore 13.15

    • Coppa del Mondo – HS147 maschile, qualificazioni ore 11.45 / gara ore 16.00

    • FIS Cup – HS104 maschile, Szczyrk – ore 10.00

    • Continental Cup – HS140 maschile, Lillehammer – ore 10.30

    • Intercontinental Cup – HS140 femminile, Lillehammer – ore 13.30

COMBINATA NORDICA

Settimana interamente a Seefeld.

  • Ven. 30/01

    • Coppa del Mondo – Mass Start maschile HS109/10 km – ore 12.30 e 15.00

    • Coppa del Mondo – Mass Start femminile HS109/5 km – ore 11.45 e 12.10

  • Sab. 31/01

    • Coppa del Mondo – Individual Compact maschile HS109/7,5 km

    • Coppa del Mondo – Individual Compact femminile HS109/5 km

  • Dom. 01/02

    • Coppa del Mondo – Gundersen maschile HS109/10 km

    • Coppa del Mondo – Gundersen femminile HS109/5 km

Tutte le gare in diretta su Eurosport.

BIATHLON

Campionati Europei protagonisti in Norvegia.

  • Mer. 28/01

    • Individuale maschile – ore 10.20

    • Individuale femminile – ore 14.30

  • Ven. 30/01

    • Sprint maschile – ore 10.45

    • Sprint femminile – ore 14.30

  • Sab. 31/01

    • Pursuit maschile – ore 10.45

    • Pursuit femminile – ore 13.30

  • Dom. 01/02

    • Staffetta maschile – ore 10.40

    • Staffetta femminile – ore 13.45

SNOWBOARD

  • Ven. 30/01 – Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent (Fra)

  • Sab. 31/01

    • Coppa del Mondo PGS, Rogla (Slo) – ore 13.00
      Diretta streaming Discovery+

    • Coppa Europa SBX, Puy St. Vincent

    • Coppa Europa SBS, Prato Nevoso

FREESTYLE

  • Mer. 28/01 – Qualificazioni Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa

  • Ven. 30/01 – Coppa del Mondo SX-1, Val di Fassa – ore 12.30

  • Sab. 31/01 – Coppa del Mondo SX-2, Val di Fassa – ore 12.30
    Diretta streaming Discovery+

SLITTINO – PISTA ARTIFICIALE

Mondiali Juniores e Coppa Continentale.

  • Sab. 31/01

    • Mondiali Juniores – Singolo maschile e Doppi, Altenberg

  • Dom. 01/02

    • Mondiali Juniores – Singolo femminile e Staffetta, Altenberg

    • Continental Cup – Winterberg

SCI ALPINISMO

Ultimi appuntamenti prima dello stop olimpico.

  • Lun. 26/01

    • Coppa del Mondo – Sprint, Comapedrosa (Andorra) – ore 19.00

  • Sab. 31/01

    • Coppa del Mondo – Sprint, Boi Taüll (Spagna) – ore 10.30

  • Dom. 01/02

    • Coppa del Mondo – Staffetta mista, Boi Taüll – ore 10.38

Diretta streaming Discovery+.

