Sport invernali, il programma della settimana: si chiudono le Coppe del mondo di sci alpino, salto, snowboard e freestyle

Settimana ricchissima di appuntamenti sulle nevi: dalla finale di Coppa del mondo di sci alpino ad Hafjell ai voli di Planica, passando per i Mondiali juniores di snowboard a Folgaria e i Campionati Italiani di fondo a Saint Barthélemy

Si avvicina il gran finale della stagione invernale. La settimana che va dal 24 al 29 marzo 2026 è densa di appuntamenti di altissimo livello, con le Coppe del mondo di sci alpino, salto con gli sci, snowboard e freestyle che si apprestano a calare il sipario. Non mancano gli impegni tricolori, con i Campionati Italiani in diverse discipline e il Pinocchio sugli Sci che anima Abetone.

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Sci alpino: finale di Coppa del mondo ad Hafjell

Martedì 24 marzo si apre con il gigante maschile e lo slalom femminile ad Hafjell, in Norvegia, entrambi in programma con prima e seconda manche rispettivamente alle ore 09.30/12.30 e 10.30/13.30, in diretta su Rai Due, RaiSport e Eurosport. La stessa sede ospita mercoledì 25 il gigante femminile (09.30 e 12.30) e lo slalom maschile (10.30 e 13.30), sempre in diretta sulle stesse reti.

In contemporanea si disputa la Coppa Europa a Schladming, in Austria: martedì il gigante maschile e femminile, mercoledì lo slalom maschile e femminile.

Sul fronte nazionale, i Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia Aspiranti animano più sedi: martedì 24 il GS maschile ad Alleghe, mercoledì 25 lo slalom maschile ad Alleghe e il supergigante femminile a Cortina, giovedì 26 lo slalom femminile ad Alleghe, venerdì 27 la discesa libera maschile a Cortina (doppia gara) e il GS femminile ad Alleghe, sabato 28 il supergigante maschile a Cortina.

Ad Abetone prosegue il Pinocchio sugli Sci: martedì 24 lo slalom maschile ragazzi U14 (ore 08.45 e 13.30) e il gigante maschile allievi U16 (ore 08.30 e 13.30); mercoledì 25 lo slalom maschile allievi U16 (ore 08.45 e 13.30) e il gigante maschile ragazzi U14 (ore 08.30 e 13.30). Venerdì 27 e sabato 28 si passa al Pinocchio Internazionale: venerdì lo slalom Children U14 maschile e femminile (ore 08.45 e 13.30) e il gigante Children U16 maschile e femminile (ore 08.30 e 13.30); sabato il gigante Children U14 maschile e femminile (ore 08.45 e 13.30) e lo slalom Children U16 maschile e femminile (ore 08.30 e 13.30).

Sci di fondo: Campionati Italiani a Saint Barthélemy

Tre giorni di gare in Valle d’Aosta per i Campionati Italiani Assoluti-Under 23/Coppa Italia Rode. Venerdì 27 marzo la 10 km in tecnica libera maschile e femminile, sabato 28 la 50 km in tecnica classica maschile e femminile, domenica 29 la staffetta mista.

Salto con gli sci: i grandi voli di Planica

Il grande trampolino HS240 di Planica, in Slovenia, ospita la finale di Coppa del mondo. Giovedì 26 le qualificazioni maschili (ore 10.00, diretta Eurosport), venerdì 27 la gara individuale maschile (ore 15.00, diretta Eurosport), sabato 28 le gare a squadre femminile (ore 09.30) e maschile (ore 15.00), domenica 29 la seconda individuale maschile (ore 10.00).

Biathlon: Campionati Italiani a Val Martello

In Alto Adige si assegnano i titoli nazionali. Sabato 28 marzo la sprint maschile e femminile per seniores e under 21, con la staffetta mista under 17/under 19 in parallelo. Domenica 29 la mass start maschile e femminile aperta a seniores, under 21, under 19 e under 17.

Snowboard: Mondiali juniores in Italia e Coppa del mondo sui tre continenti

Settimana intensa per lo snowboard, con appuntamenti in Europa, Canada e Italia. Mercoledì 25 le qualificazioni dell’halfpipe maschile a Silvaplana (ore 12.00); giovedì 26 la Coppa Europa di SBX maschile e femminile a Lenk (ore 12.45) e le qualificazioni dell’HP femminile a Silvaplana (ore 12.00). Venerdì 27 ancora Coppa Europa SBX a Lenk (ore 12.45), i Mondiali juniores di PGS maschile e femminile a Folgaria, le qualificazioni SBX maschile e femminile a Mont-Sainte-Anne e le qualificazioni dello slopestyle big air maschile a Silvaplana (ore 12.00). Sabato 28 i Mondiali juniores di PSL maschile e femminile a Folgaria, la Coppa del mondo di SBX maschile e femminile a Mont-Sainte-Anne (ore 17.00, streaming discoveryplus.com) e l’HP maschile e femminile a Silvaplana (ore 13.00, streaming discoveryplus.com). Domenica 29 il Team PSL ai Mondiali juniores di Folgaria, la Coppa del mondo di SBX a Mont-Sainte-Anne (ore 18.00) e la gara di SBS maschile e femminile a Silvaplana (ore 10.30), entrambe in streaming su discoveryplus.com.

Freestyle: finale di stagione tra Silvaplana e Gällivare

La Coppa Europa di SX maschile e femminile a Sankt Moritz apre la settimana lunedì 22 e martedì 24 (ore 12.45). Mercoledì 25 le qualificazioni dello slopestyle maschile a Silvaplana (ore 09.30), giovedì 26 quelle femminili (ore 09.30). Venerdì 27 le qualificazioni dell’HP maschile e femminile a Silvaplana (ore 09.30) e le qualificazioni SX-1 maschile e femminile a Gällivare (ore 11.00). Sabato 28 la gara di slopestyle maschile e femminile a Silvaplana (ore 10.00) e la SX-1 maschile e femminile a Gällivare (ore 11.20), domenica 29 l’HP maschile e femminile a Silvaplana (ore 13.30) e la SX-2 maschile e femminile a Gällivare (ore 11.20). Le gare di sabato e domenica sono trasmesse in streaming su discoveryplus.com.

Sci alpinismo: Coppa del mondo e Mondiali giovani a Puy-Saint-Vincent

La località francese ospita un lungo fine settimana di gare. Giovedì 26 la vertical race maschile e femminile valida per Coppa del mondo e Mondiali giovani, venerdì 27 la sprint di Coppa del mondo maschile e femminile, sabato 28 la sprint dei Mondiali giovani maschile e femminile, domenica 29 la staffetta mista dei Mondiali giovani.