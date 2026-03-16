Sport invernali, settimana ricca di gare: otto discipline in pista tra Coppa del mondo e circuiti giovanili

Sci alpino, fondo, biathlon, snowboard e freestyle protagonisti del calendario internazionale. Tra gli appuntamenti principali le prove di Coppa del mondo a Kvitfjell, Lake Placid, Oslo e Vikersund.

Settimana intensa per gli sport invernali, con un calendario che coinvolge otto discipline tra Coppa del mondo, circuiti continentali e competizioni giovanili. In programma gare di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, freestyle, sci alpinismo e sci velocità, con appuntamenti distribuiti tra Europa e Nord America.

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Sci alpino: Coppa del mondo a Kvitfjell

Il programma dello sci alpino si apre con le prove del Gran Premio Italia giovani e aspiranti tra Pampeago e Pejo:

Lun. 16/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mar. 17/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mer. 18/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Pejo (Tn)

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Gio. 19/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Pejo (Tn)

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – DH maschile Saalbach (Aut)

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – DH femminile Saalbach (Aut)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Criterium Cuccioli 1 (2015) – SL maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 09.30

Sab. 21/03/26 – Criterium Cuccioli 2 (2014) – SX maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 14.00

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa Europa – SG maschile Saalbach (Aut)

Dom. 22/03/26 – Criterium Cuccioli 1 (2015) – SX maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 09.30

Dom. 22/03/26 – Criterium Cuccioli 2 (2014) – SL maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 14.00

Sci di fondo: finali di stagione a Lake Placid

Ultimi appuntamenti stagionali per lo sci di fondo con la Coppa del mondo negli Stati Uniti:

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 18.00 e 20.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Lake Placid (Usa) – Qualificazioni ore 15.30 e 18.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Fesa Cup seniores – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 21/03/26 – Fesa Cup juniores – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – 20 TL maschile Lake Placid (Usa) – ore 17.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – 20 TL femminile Lake Placid (Usa) – ore 19.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Fesa Cup seniores – 15 km TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 22/03/26 – Fesa Cup juniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Salto con gli sci: Coppa del mondo a Vikersund

Gio. 19/03/26 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 20/03/26 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 13.45

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.05, diretta tv Eurosport

Sab. 21/03/26 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 17.00

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/03/26 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 10.30

Biathlon: Coppa del mondo a Oslo

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oslo (Nor) – ore 13.45, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Mass start femminile Oslo (Nor) – ore 13.45, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Mass start maschile Oslo (Nor) – ore 16.30, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Snowboard: Coppa del mondo tra Flachau e Winterberg

Lun. 16/03/26 – Mondiali juniores – SBX team St. Moritz (Svi) – ore 10.40

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS femminile Flachau (Aut) – ore 10.45

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Flachau (Aut) – ore 10.45

Sab. 20/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – SBS maschile e femminile Alpe di Siusi (Bz)

Sab. 21/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sankt Anton (Aut)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Flachau (Aut) – ore 11.30 e 13.30, diretta streaming discoveryplus.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – PSL team Winterberg (Ger) – ore 15.00, diretta streaming discoveryplus.com

Dom. 20/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – BA maschile e femminile Alpe di Siusi (Bz)

Freestyle: tappe tra Tignes, Craigleith e St. Moritz

Mar. 17/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Tignes (Fra) – ore 10.45

Mar. 17/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA femminile Tignes (Fra) – ore 09.10

Mer. 18/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Tignes (Fra) – ore 13.30

Mer. 18/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile Tignes (Fra) – ore 09.00

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 12.00

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 SX maschile e femminile Craigleith (Can)

Gio. 19/03/26 – Mondiali juniores – Qualificazioni SX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sankt Anton (Aut)

Ven. 20/03/26 – Mondiali juniores – SX maschile e femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.50

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 09.00

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-2 SX maschile e femminile Craigleith (Can)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Gara-1 SX maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 16.00, diretta streaming discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Mondiali juniores – SX team St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Gara-2 SX maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 16.30, diretta streaming discoveryplus.com

Sci alpinismo e sci velocità

Nel sci alpinismo spazio alla Coppa del mondo in Val Martello e alle competizioni nazionali:

Sab. 19/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta mista Val Martello (Ita) – ore 11.45, diretta streaming discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Coppa Italia giovani – Individuale maschile e femminile Gromo (Bg)

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 12.20, diretta streaming discoveryplus.com

Per lo sci velocità, invece, sono previsti Mondiali seniores e juniores e Coppa del mondo, con programma ancora da definire.