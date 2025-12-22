Sport invernali, il programma della settimana: sci alpino, Tour de Ski e Quattro Trampolini al via

Dallo slalom di Alta Badia alle gare di Livigno e Semmering, fino all’inizio del Tour de Ski e del Torneo dei Quattro Trampolini: il calendario completo degli appuntamenti della settimana.
Settimana intensa per gli sport invernali, con un calendario ricco di appuntamenti tra sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci e slittino su pista naturale. Le gare si svilupperanno tra Italia, Austria, Svizzera e Germania, coinvolgendo alcune delle località simbolo della stagione.
Lo sci alpino apre con lo slalom maschile di Alta Badia, per poi proseguire nel fine settimana con il superG maschile di Livigno e le prove femminili di Semmering. Attenzione anche allo sci di fondo, dove a Dobbiaco scatterà il Tour de Ski, uno degli eventi più attesi del calendario di Coppa del Mondo.
Nel salto con gli sci prende il via il prestigioso Torneo dei Quattro Trampolini, mentre a livello nazionale spazio ai Campionati Italiani Assoluti di Predazzo. Completano il quadro le gare di slittino su pista naturale, con le prove junior in programma a Obdach.
Di seguito il programma dettagliato con date, orari e copertura televisiva.
Il programma della settimana
Sci alpino
-
Lunedì 22 dicembre
Coppa del Mondo – Slalom maschile Alta Badia (Italia)
🕥 Ore 10:30 e 13:30
📺 Diretta: Rai 2, Eurosport
-
Sabato 27 dicembre
Coppa del Mondo – SuperG maschile Livigno (Italia)
🕦 Ore 11:30
📺 Diretta: Rai 2, Eurosport
-
Sabato 27 dicembre
Coppa del Mondo – Gigante femminile Semmering (Austria)
🕙 Ore 10:00 e 13:00
📺 Diretta: Rai 2, RaiSport, Eurosport
-
Domenica 28 dicembre
Coppa del Mondo – Slalom femminile Semmering (Austria)
🕑 Ore 14:15 e 17:45
📺 Diretta: RaiSport, Eurosport
Sci di fondo
-
Domenica 28 dicembre
Coppa del Mondo / Tour de Ski – Sprint tecnica libera Dobbiaco (Italia)
🕦 Qualificazioni ore 11:45
🕝 Finali ore 14:15
📺 Diretta: RaiSport, Eurosport
Salto con gli sci
-
Martedì 23 dicembre
Campionati Italiani Assoluti – HS140 maschile e femminile
📍 Predazzo (Italia)
-
Sabato 27 dicembre
Continental Cup – HS140 maschile
📍 Engelberg (Svizzera) – Ore 15:45
-
Domenica 28 dicembre
Coppa del Mondo / Quattro Trampolini – Qualificazioni HS137 maschile
📍 Oberstdorf (Germania) – Ore 16:30
📺 Diretta: Eurosport
-
Domenica 28 dicembre
Continental Cup – HS140 maschile
📍 Engelberg (Svizzera) – Ore 12:00
Slittino pista naturale
-
Sabato 27 dicembre
Coppa del Mondo junior – Doppio maschile
📍 Obdach (Austria) – Ore 10:30
-
Domenica 28 dicembre
Coppa del Mondo junior – Singolo maschile e femminile
📍 Obdach (Austria) – Ore 9:00 e 11:00