Sport invernali, il programma della settimana: sci alpino, Tour de Ski e Quattro Trampolini al via

Dallo slalom di Alta Badia alle gare di Livigno e Semmering, fino all’inizio del Tour de Ski e del Torneo dei Quattro Trampolini: il calendario completo degli appuntamenti della settimana.

Settimana intensa per gli sport invernali, con un calendario ricco di appuntamenti tra sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci e slittino su pista naturale. Le gare si svilupperanno tra Italia, Austria, Svizzera e Germania, coinvolgendo alcune delle località simbolo della stagione.

