Sport invernali, il calendario della settimana: sci alpinismo protagonista nelle finali di Coppa del Mondo

Campionati Italiani e finali di Coppa del Mondo animano il programma degli sport invernali tra sci alpino, snowboard, freestyle e sci alpinismo.

Settimana intensa tra Coppa del Mondo e Campionati Italiani

Settimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali, con numerose competizioni in programma tra Italia ed Europa. Riflettori puntati sulle finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Villars Sur Ollon, in Svizzera, oltre ai Campionati Italiani che coinvolgeranno diverse discipline, dallo sci alpino allo snowboard fino al freestyle.

Un calendario fitto di gare che segna una fase importante della stagione, con titoli nazionali in palio e ultime prove internazionali prima della chiusura del circuito.

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Sci alpino e fondo tra Svizzera e Sestriere

Lo sci alpino sarà protagonista tra Andermatt e Sestriere. In Svizzera è in programma il Trofeo Sei Nazioni con gare di slalom e gigante maschile e femminile, mentre in Piemonte si disputano i Campionati Italiani Assoluti e il Gran Premio Italia junior e aspiranti con prove di gigante e slalom.

Nel calendario anche una prova di sci di fondo del Trofeo Sei Nazioni a Realp, con le gare 5 km tecnica libera femminile e 10 km tecnica libera maschile.

Snowboard e freestyle, titoli italiani in palio

Numerosi appuntamenti anche per lo snowboard, con i Campionati Italiani Assoluti di slalom parallelo gigante e slalom parallelo a Nova Levante. In Francia, a Orcieres, sono in programma le gare di Coppa Europa di snowboard cross, mentre a Colere si disputano i Campionati Italiani Giovani della stessa specialità.

Per il freestyle, i Campionati Italiani Assoluti coinvolgeranno Passo San Pellegrino e Madonna di Campiglio con le gare di ski cross, slopestyle e big air.

Sci alpinismo, finali di Coppa del Mondo in Svizzera

Grande attesa per le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Villars Sur Ollon, dove sono previste le prove vertical, individuale, sprint e staffetta mista tra l’1 e il 5 aprile.

Un appuntamento importante per chiudere la stagione internazionale della disciplina, sempre più centrale nel panorama degli sport invernali.