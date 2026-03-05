Speed skating, Mondiali sprint: Vigl e Di Stefano lontani dalla top 10. La classifica

L’Italia non spicca ai Mondiali sprint di speed skating: Vigl e Di Stefano sono ben lontani dai primi in classifica nella prima giornata

Si accendono i riflettori su Heerenveen, una pista meravigliosa e storica, un palcoscenico unico dove vanno in scena i Mondiali di speed skating. Si parte oggi con lo sprint, sui 500 e 1000 metri, con Maybritt Vigl a rappresentare l’Italia al femminile e Daniele Di Stefano al maschile.

Ma non è stata una giornata eccezionale per i velocisti azzurri. Già alla prima serie, si è capito che le cose non sarebbero andate benissimo. Vigl, infatti, si è piazzata in 20esima posizione e con un distacco di 2.25 su Femke Kok, prima in casa, a rappresentare i Paesi Bassi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella prima serie dei 500 metri maschili, male Di Stefano, che va larghissimo e chiude 26esimo con un distacco di 1.98.

Come stanno andando i Mondiali sprint di speed skating

Va un po’ meglio sui 1000 metri per Vigl, che arriva 17esima a +4.56 con Kok, Schulting e Lamarche a comporre il podio. Alla fine della prima giornata, Vigl è comunque 20esima e ben lontano dal trio di vetta, tutto dei Paesi Bassi. Femke Kok è prima a 73.220, seconda Suzanne Schulting a +1.18, terza Marrit Fledderus +1.86.

Di Stefano offre una buona prestazione sui 1000 metri fermando il tempo sull’1’08″64. Certo, non basta dopo l’errore sui 500 e alla fine chiude 18esimo con un distacco di 3.04. Ai primi tre posti ci sono Jenning De Boo dei Paesi Bassi con il tempo di 67.040. Secondo Jordan Stolz (Stati Uniti) a +0.66 e terzo Zhongyan Ning (Cina) a +1.13.