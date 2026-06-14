Formula 1, Hamilton trionfa in Catalogna: prima vittoria con la Ferrari davanti a Russell e Norris

Lewis Hamilton interrompe un digiuno lungo quasi due anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026, regalando alla Ferrari il primo successo della sua avventura in rosso. Sul podio anche George Russell e Lando Norris, mentre nel finale si ritirano Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton torna a vincere in Formula 1 e lo fa in una delle giornate più significative della sua carriera recente. Sul circuito di Barcellona il sette volte campione del mondo conquista il Gran Premio di Catalogna 2026, centrando il primo successo al volante della Ferrari e interrompendo un’attesa che durava da quasi due anni.

Per il britannico si tratta di una vittoria dal grande valore simbolico, arrivata al termine di una gara gestita con autorevolezza e caratterizzata da un finale ricco di colpi di scena.

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Hamilton riporta la Ferrari sul gradino più alto

Il pilota inglese sfrutta al meglio il potenziale della sua monoposto e riesce a mantenere il controllo della corsa fino alla bandiera a scacchi, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in una stagione che finora aveva regalato più di una difficoltà alla scuderia di Maranello.

Alle sue spalle chiude George Russell con la Mercedes, autore di una prova solida e costante. Terzo posto per Lando Norris, che nel finale beneficia del ritiro di Andrea Kimi Antonelli, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema tecnico quando era in piena lotta per le posizioni di vertice.

Doppia delusione per Antonelli e Leclerc

Il finale di gara si rivela particolarmente amaro per alcuni protagonisti attesi. Andrea Kimi Antonelli vede sfumare un risultato importante a causa di un guasto alla sua monoposto, mentre Charles Leclerc è costretto a ritirarsi per la seconda gara consecutiva.

Dopo il ko di Monte-Carlo, il monegasco vive un’altra domenica da dimenticare, con la Ferrari che riesce comunque a festeggiare grazie al successo del compagno di squadra Hamilton.

Verstappen quarto, punti pesanti per Hadjar e Lindblad

Ai piedi del podio termina Max Verstappen con la Red Bull. Il campione del mondo precede Oscar Piastri, mentre Isack Hadjar completa una giornata positiva per il team portando a casa la sesta posizione.

Chiudono la top ten Pierre Gasly, Franco Colapinto con l’Alpine, Liam Lawson e Arvid Lindblad, che conquista un altro piazzamento a punti con la Racing Bulls.

La classifica del Gran Premio di Catalogna 2026

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar

Pierre Gasly

Franco Colapinto (Alpine)

Liam Lawson

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Il Mondiale di Formula 1 tornerà ora in pista nel weekend del 28 giugno con il Gran Premio d’Austria.