Pio Esposito senza prezzo: l’Inter lo blinda fino al 2031, ingaggio triplicato

L’Inter ha deciso di chiudere qualsiasi discussione sul futuro di Pio Esposito, giovane talento della rosa che ha conquistato la fiducia di società e allenatore.

Attualmente con uno stipendio di 1,1 milioni di euro, il bomber vedrà il proprio ingaggio quasi triplicato, raggiungendo una cifra tra 3,5 e 4 milioni a stagione con un contratto fino al 2031.

Nessuna offerta, nemmeno dalla Premier League, sembra poter smuovere il club nerazzurro, convinto di avere tra le mani un elemento senza prezzo.

L’Inter crede in Pio Esposito

Esposito non è solo un prospetto, ma un giocatore già pronto a incidere. La scelta di blindarlo così a lungo è una dichiarazione chiara: l’Inter vuole costruire attorno a lui il presente e il futuro dell’attacco, evitando che voci di mercato o corteggiamenti esteri possano minare la sua permanenza.

I club inglesi, noti per offerte generose e tempistiche rapide, hanno provato a sondare il terreno, ma la risposta della dirigenza è stata netta: nessuna apertura.

L’aumento dello stipendio riflette anche un riconoscimento del valore che Esposito ha mostrato in campo: non più un giovane da osservare a distanza, ma un protagonista da trattenere, con responsabilità e visibilità crescenti.

Il contratto fino al 2031, lungo per gli standard italiani, è pensato per dare stabilità sia al club che al giocatore, con la consapevolezza che le prestazioni in campo giustificheranno l’investimento economico.