Sci alpino, combinata a squadre femminile: ufficiali le quattro coppie italiane

Definite le formazioni azzurre per la combinata a squadre femminile: dopo l’ultima prova cronometrata sulla Olympia delle Tofane, lo staff tecnico ha annunciato le quattro coppie che gareggeranno martedì 10 febbraio.

Al termine della quarta e ultima prova cronometrata disputata lunedì mattina sulla Olympia delle Tofane, lo staff tecnico della Nazionale italiana di sci alpino ha ufficializzato la composizione delle quattro coppie che rappresenteranno l’Italia nella combinata a squadre femminile, nuova specialità inserita per la prima volta nel programma olimpico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alla prova hanno preso parte undici atlete e, al termine delle valutazioni tecniche, sono state definite le formazioni che scenderanno in pista martedì 10 febbraio.

Le coppie azzurre al via

L’Italia si presenterà al via con quattro coppie, ognuna composta da un’atleta impegnata nella discesa libera e una nello slalom speciale:

Sofia Goggia / Lara Della Mea

Laura Pirovano / Martina Peterlini

Nicol Delago / Anna Trocker

Nadia Delago / Giada D’Antonio

Il format della combinata a squadre

La formula prevede che la classifica finale venga determinata dalla somma dei tempi ottenuti dalle due componenti di ciascuna coppia. La prima manche, dedicata alla discesa libera, prenderà il via alle 10:30, mentre la prova di slalom speciale è in programma alle 14:00.

Un format che unisce velocità e tecnica e che promette grande spettacolo, con l’Italia pronta a giocarsi le proprie carte nella nuova specialità olimpica.