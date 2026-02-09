Slittino femminile, Germania davanti ma l’Italia c’è: Hofer terza e Robatscher sesta dopo la prima manche

Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina le tedesche fanno subito la voce grossa, ma le azzurre restano pienamente in corsa per il podio nel singolo femminile.

Il budello ghiacciato della Pista Eugenio Monti non concede sconti, soprattutto nella parte iniziale, dove spinta e precisione nelle prime curve pesano più di quanto racconti il cronometro. È qui che si decide gran parte della prima manche del singolo femminile di slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A prendersi la scena è la tedesca Merle Malou Fraebel, che firma il miglior tempo in 52.590, nuovo riferimento cronometrico in gara. Una discesa controllata, senza sbavature nel tratto finale, dove la velocità fa davvero la differenza. Alle sue spalle, staccata di appena 48 millesimi, c’è l’altra tedesca Julia Taubitz, già convincente nelle prove e ora pienamente dentro la corsa alle medaglie.

Hofer tiene l’Italia in zona podio

L’Italia risponde subito presente con Verena Hofer, che chiude la prima manche al terzo posto in 52.861, con un ritardo di 271 millesimi dalla vetta. La gardenese interpreta bene la parte finale del tracciato, corregge l’ingresso nella Tofana e limita i danni nel tratto veloce, costruendo una prova concreta che la colloca in piena zona podio virtuale.

Subito dietro, in sesta posizione, c’è l’altra azzurra Sandra Robatscher, accreditata di 52.886 (+0.296). Una discesa meno pulita nella prima parte, ma efficace nella sezione centrale e sufficiente per restare agganciata al gruppo di testa: il distacco dal terzo posto è inferiore ai dieci millesimi, un margine che lascia tutto apertissimo.

Distacchi minimi e gara apertissima

Tra le straniere, ottima la prova dell’americana Ashley Farquharson, quarta a un solo millesimo da Hofer, mentre la lettone Elina Bota è quinta dopo aver perso qualcosa nel tratto conclusivo. Più indietro alcune delle favorite, segno che su questo tracciato anche errori minimi diventano immediatamente pesanti.

La top ten della prima manche vede poi Emily Fischnaller settima, seguita dall’austriaca Lisa Schulte, dalla canadese Embyr-Lee e dalla tedesca Anna Berreiter.

Verso la seconda manche

La seconda manche scatterà alle 18.35, con Hofer al via come seconda e Robatscher sesta in start list. Recuperare su Fraebel non sarà semplice — quasi tre decimi da colmare — ma la compattezza dei distacchi alle spalle della leader lascia spazio a rimescolamenti importanti. Per l’Italia, dopo il bronzo maschile di Dominik Fischnaller, la sensazione è chiara: anche tra le donne il podio non è un’utopia.