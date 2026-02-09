Curling, l’Italia sfiora la finale ma cede agli USA: azzurri in corsa per il bronzo

La semifinale del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha vissuto momenti intensi, con la coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner protagonista di una gara combattuta fino all’ultimo momento contro gli USA.

Difensori del titolo conquistato a Pechino 2022, gli atleti italiani si sono ritrovati opposti nuovamente alla formazione degli Stati Uniti in un match dal grande valore tecnico e psicologico.

Una semifinale decisa all’ultimo end

Nel duello per un posto nella finalissima, l’incontro tra Italia e Stati unti è stato tirato sin dalle prime mani. Dopo un confronto ad alta tensione, gli USA hanno prevalso 8-9 su Costantini e Mosaner, con il risultato che si è deciso proprio nell’ultimo end della partita. La sconfitta col punteggio di misura ha negato all’Italia la possibilità di difensore il titolo conquistato 4 anni fa a Pechino, interrompendo così la corsa verso la finale del torneo.

Nonostante il verdetto sfavorevole, la prestazioni degli Azzurri è stata comunque apprezzata, con continui scambi di vantaggi e momenti di alta qualità tecnica. La partita ha raccolto l’attenzione del pubblico presente al Cortina Curling Olympic Stadium e gli appassionati televisivi, in una delle sfide più avvincenti di questa rassegna.

La sfida per il bronzo contro la Gran Bretagna

Dopo la semifinale, l’attenzione si sposta ovviamente sulla gara per il terzo posto, che vedrà la coppia italiana affrontare la Gran Bretagna martedì 10 febbraio. Sebbene la possibilità di giocarsi l’oro sia sfumata per un soffio, la coppia italiana avrà comunque un’ultima occasione per salire sul podio olimpico in questa edizione dei Giochi.

La finalità per il bronzo rappresenta quindi un’importante chance di riscatto: Constantini e Mosaner, già medaglisti in passato e abituati alle pressioni dei grandi palcoscenici, cercheranno di portare a casa un risultato comunque prestigioso a conclusione di un torneo ricco di emozioni.