Speed skating azzurro, la corsa non è finita: ambizioni, conferme e nuove sfide

Lo speed skating italiano continua a sorprendere e a dare segnali di vitalità anche dopo i grandi risultati (già) ottenuti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con prestazioni di altissimo livello, infatti, la squadra azzurra ha superato le più rosee aspettative, accumulando quattro medaglie in una sola edizione olimpica (tre ori e un bronzo), contribuendo a portare il totale dell’Italia nel medagliere a quota undici in questa rassegna.

Questo ruolino di marcia eccezionale ha consolidato la base di fiducia per il futuro della disciplina, rendendo chiaro a tutti che la strada intrapresa dal movimento nazionale è tutt’altro che conclusa.

Le stelle azzurre e le ambizioni per il futuro

Tra gli atleti più in evidenza spiccano Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, protagonisti di una stagione che ha già regalato emozioni e successi. Lollobrigida, vincitrice di due ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri in questa Olimpiade, guarda ora con interesse alle gare di Mass Start, una specialità che potrebbe consegnarle un’altra grande soddisfazione completando così una performance già storica. La campionessa romana, che ha dimostrato grande continuità e maturità in questa rassegna, punta a sfruttare la sua esperienza, oltre che la forma attuale, per rimanere competitiva anche nelle prove più tattiche e situazionali.

Anche Andrea Giovannini, fresco dell’oro nell’inseguimento a squadre insieme ai compagni Davide Ghiotto e Michele Malfatti, si avvicina alle prossime gare con rinnovata fiducia. Campione del mondo in carica nella Mass Start e secondo nella classifica di specialità di Coppa del Mondo, il trentino è considerato uno dei principali protagonisti azzurri nella caccia a ulteriori soddisfazioni internazionali.

Di Stefano e nuove insidie nella velocità

Oltre alle certezze Lollobrigida e Giovannini, un altro elemento italiano sta attirando l’attenzione: Daniele Di Stefano. Dopo processi significativi nelle ultime tappe di Coppa del Mondo, con piazzamenti importanti nei 1000 e nei 1500 metri, Di Stefano potrebbe essere l’outsider capace di creare qualche sorpresa nelle prove di velocità pura, dove la presenza di avversari come l’americano Jordan Stolz lo rende un outsider difficile ma non impossibile da seguire.

Lo speed skating italiano sta dunque vivendo una fase di grande fermento, con atleti di livello internazionale e risultati che lasciano intravedere un futuro capace di confermare e forse superare quanto già mostrato in questa stagione olimpica.

