Hockey, Italia eliminata: la Svizzera vince 3-0 e vola ai quarti a Milano-Cortina 2026

Partenza in salita per gli azzurri, decisivi i powerplay elvetici. Clara tiene in vita il Blue Team, ma la superiorità svizzera fa la differenza.
Si interrompe contro una Svizzera solida e concreta il percorso olimpico dell’Italia maschile di hockey su ghiaccio. Alla Milano Rho Ice Hockey Arena finisce 3-0 per gli elvetici, che staccano il pass per i quarti di finale lasciando agli azzurri solo l’orgoglio di una resistenza generosa.
Il punteggio racconta una partita indirizzata presto e controllata con maturità dalla formazione rossocrociata.
Avvio in salita e doppio colpo svizzero
L’inizio è traumatico per l’Italia. Dopo appena venti secondi Bradley è costretto a lasciare momentaneamente il ghiaccio per un duro impatto contro la balaustra. Poco più tardi, all’1’19”, Kurachev trova il vantaggio avventandosi sul rebound dopo una conclusione respinta.
La pressione elvetica continua e, in situazione di superiorità numerica, arriva anche il 2-0 firmato da Josi con un tiro potente dalla blu. In meno di undici minuti la Svizzera indirizza il confronto, chiudendo il primo periodo con un impressionante 18-2 nel conto dei tiri.
Italia più aggressiva ma senza concretezza
Nel secondo tempo il Blue Team alza il baricentro e prova ad aumentare il volume di gioco. I dischi verso la porta svizzera crescono, ma Genoni risponde presente.
Clara, dall’altra parte, si supera in più occasioni: decisiva la parata su Niederreiter lanciato a rete e il riflesso su Schmid sottoporta, che evita un passivo più pesante. Il periodo centrale si chiude senza reti, ma con la sensazione di una Svizzera sempre in controllo.
Il timeout e il colpo che chiude i conti
Il terzo tempo si apre con ritmi più bassi, poi al 46’ arriva l’episodio chiave. Con Frycklund penalizzato, la Svizzera chiama timeout per organizzare il powerplay. Bastano pochi secondi di superiorità per liberare Hischier, che al 45’53” trova l’angolo sotto la traversa per il 3-0.
È il secondo gol in superiorità numerica su tre reti complessive: la disciplina fa la differenza nel punteggio finale.
Negli ultimi minuti l’Italia tenta il forcing, ma Genoni blinda la porta mentre Clara evita addirittura il poker con un altro intervento spettacolare.
I numeri e il bilancio olimpico
Il dato conclusivo è eloquente: 51 tiri svizzeri contro 20 italiani, con parziali di 2-0, 0-0 e 1-0. La Svizzera conquista meritatamente l’accesso ai quarti, mentre l’Italia chiude il torneo al dodicesimo posto dopo il quarto nel girone B.
Un’Olimpiade complicata ma utile in prospettiva, in vista del prossimo Mondiale di Top Division.
L’eliminazione fa male, ma l’esperienza accumulata contro avversari di questo livello resta patrimonio prezioso per la crescita del movimento.