Biathlon, staffetta maschile: Francia d’oro, Italia 14ª ad Anterselva

Nevicata notturna e pista lenta incidono sulla gara azzurra. Transalpini davanti a Norvegia e Svezia, gli azzurri chiudono a +4’28”.
La staffetta 4×7,5 km maschile di biathlon a Milano-Cortina 2026 conferma i pronostici: è la Francia a conquistare l’oro davanti alla Norvegia e alla Svezia. L’Italia chiude al 14° posto, staccata di 4’28” dalla vetta, in una giornata segnata più dal materiale che dal poligono.
Le condizioni: neve lenta e scelte decisive
Ad Anterselva la gara si disputa in condizioni molto diverse rispetto alle prove precedenti. Nevica dalla notte, il tracciato diventa più lento e la neve asciutta tende ad attaccarsi agli sci. Nell’ultima ora prima del via molte squadre testano nuovi materiali.
Gli azzurri faticano fin dalle prime frazioni, pagando una scorrevolezza inferiore rispetto ai diretti avversari. Un problema che incide soprattutto nel terzo giro della frazione centrale, dove il distacco si dilata in maniera evidente.
Francia solida, Norvegia e Svezia sul podio
Nonostante un avvio complicato di Fabien Claude, la Francia rimette ordine grazie alla prova di Jacquelin. Fillon Maillet offre solidità e gestione, mentre Perrot completa l’opera nella frazione conclusiva.
La classifica finale vede:
-
Francia oro in 1:19:55.2
-
Norvegia argento a +9.8
-
Svezia bronzo a +57.5
Italia 14ª a +4:28.5.
Italia: precisione al poligono, ma poco ritmo sugli sci
Al tiro gli azzurri non sbagliano in maniera pesante, utilizzando poche ricariche e senza incappare in giri di penalità decisivi. Il problema principale resta il passo sugli sci, con un gap che cresce giro dopo giro.
A fine gara Romanin ha commentato con lucidità:
“Non è andata come volevamo”.
Una sintesi che fotografa una staffetta in cui il podio era obiettivamente lontano, ma in cui il distacco finale pesa più per le modalità che per il risultato in sé.