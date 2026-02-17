Curling femminile, Italia batte il Giappone 8-6: seconda vittoria e ultimo posto abbandonato

Le azzurre superano le nipponiche in un match equilibrato e salgono in classifica. Semifinali lontane, ma il segnale è forte per il team guidato da Stefania Costantini.

Partita solida e vittoria meritata contro il Giappone

Arriva un successo pesante per l’Italia del curling femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Le azzurre si impongono 8-6 sul Giappone al termine di una sfida intensa, giocata punto a punto ma gestita con lucidità nei momenti chiave.

Il quartetto guidato da Stefania Costantini ha mostrato compattezza, limitando gli errori e sfruttando le occasioni con freddezza. Dopo il primo squillo arrivato nella giornata precedente, l’Italia concede il bis e dimostra di aver trovato continuità nel momento decisivo del torneo.

Sorpasso in classifica e segnali incoraggianti

Grazie alla vittoria contro le nipponiche, l’Italia scavalca proprio il Giappone e lascia l’ultima posizione in graduatoria. Le semifinali restano difficili da raggiungere, ma chiudere a metà classifica rappresenterebbe comunque un risultato significativo per il movimento azzurro.

Al di là dei calcoli, il dato più importante è la crescita mostrata dal gruppo: maggiore sicurezza nella gestione degli end, più precisione nelle stone decisive e una solidità mentale che lascia intravedere margini interessanti.

Prossimi impegni del team azzurro

Il cammino olimpico prosegue con nuove sfide delicate. Ogni partita diventa fondamentale per consolidare la posizione e continuare a costruire fiducia. L’obiettivo ora è dare continuità alle prestazioni e chiudere il torneo con un bilancio in crescita.

Il successo contro il Giappone non cambia la classifica in modo radicale, ma certifica una reazione concreta. E in un torneo lungo come quello olimpico, anche questo può fare la differenza.

