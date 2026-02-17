Oftebro nella storia: doppietta olimpica nella combinata nordica a Milano-Cortina 2026

Il norvegese conquista l’oro anche nella gara dal Large Hill dopo il successo sul Normal Hill: è il secondo atleta di sempre a vincere entrambe le prove individuali nella stessa edizione dei Giochi.

Jens Luraas Oftebro entra nella storia della combinata nordica olimpica. A Milano-Cortina 2026 il 25enne norvegese completa una doppietta memorabile, conquistando la medaglia d’oro anche nella gara dal trampolino grande dopo il successo già ottenuto sul Normal Hill.

È soltanto la seconda volta, da quando il programma olimpico prevede due prove individuali (introdotte nel 2002), che uno stesso atleta riesce a vincerle entrambe. Prima di lui c’era riuscito solo il finlandese Samppa Lajunen a Salt Lake City.

Rimonta perfetta nei 10 km di fondo

Sul Large Hill di Predazzo Oftebro aveva chiuso il segmento di salto in quinta posizione, a 22 secondi dal leader Ryota Yamamoto. Un distacco gestibile per uno specialista del fondo come lui.

Nella prova di inseguimento sui 10 chilometri a Lago di Tesero, in Val di Fiemme, il norvegese ha costruito la rimonta con intelligenza: primi chilometri controllati, poi il cambio di ritmo decisivo.

Dopo circa quattro chilometri ha aumentato progressivamente l’andatura fino a rientrare sui battistrada. Nell’ultimo giro da 2,5 km ha piazzato l’attacco definitivo, staccando Johannes Lamparter sulla penultima salita e involandosi verso il traguardo a braccia alzate.

Lamparter argento, Herola bronzo

Medaglia d’argento per l’austriaco Johannes Lamparter, che aveva provato a forzare l’andatura per resistere al ritorno del norvegese ma ha dovuto arrendersi nel finale, conquistando comunque il secondo podio personale di questi Giochi.

Sul terzo gradino sale il finlandese Ilkka Herola, autore di una gara solida che gli ha permesso di risalire fino alla zona medaglie e difendere il bronzo dagli assalti degli inseguitori.

Ryota Yamamoto, leader dopo il salto, ha invece pagato il ritmo nella frazione sugli sci stretti, scivolando fino al quindicesimo posto finale.

Italia lontana dal podio

Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è Aaron Kostner, diciottesimo e in rimonta rispetto alla posizione dopo il salto. Samuel Costa chiude ventitréesimo, mentre Alessandro Pittin termina ventiquattresimo.

