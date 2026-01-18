Snowboardcross, Lambert conquista la Cina: allarme Italia per le Olimpiadi

Cina, i risultati dello snowboardcross di oggi in Coppa del Mondo: Italia deludente e senza podi in ambito maschile e femminile. Lambert vince

Dalla Cina con furore, o forse dall’Australia. Adam Lambert stupisce ancora una volta e anche a Dongbeiya non lascia spazio ai diretti avversari, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale della Coppa del Mondo.

Oggi era prevista gara-2 e l’australiano ha dominato dopo il terzo posto di ieri, piazzandosi davanti a tutti. A formare il podio, ci sono anche l’austriaco Alessandro Haemmerle e l’americano Nathan Pare.

Buon risultato per l’italiano Lorenzo Sommariva, che si ferma però ai piedi del podio, dopo aver condotto la gara in testa. Grande delusione per Omar Visintin, fuori già ai quarti. Filippo Ferrari, invece, ha raggiunto il sesto posto complessivo, dopo essere arrivato secondo nelle Small Final.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Di sicuro, cresce l’ansia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I campioni dello snowboardcross italiano non sono riusciti a centrare neanche un podio e a poche settimane dalle competizioni, c’è ancora tanto lavoro da fare.

Coppa del Mondo, Moioli si ferma all’ottavo posto

L’Italia resta delusa anche dallo snowboard femminile. Michela Moioli scende all’ottavo posto in gara-2, un risultato davvero poco esaltante. Nella Small Final è stata squalificata dopo essere stata protagonista di un contatto con Adamczykova – inizialmente si era piazzata al quinto posto.

Stavolta a vincere è stata Julia Nirani-Pereira. Al secondo posto, c’è Chloe Trespeuch che permette alla Francia di centrare una grande doppietta. Vincitrice ieri, Charlotte Bankes si deve accontentare del gradino più basso del podio.