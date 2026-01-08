Snowboard, Valle seconda e Hofer quarto nel gigante parallelo di Folgaria

Coppa Europa protagonista in Trentino: Sofia Valle conquista il secondo posto nella gara femminile, Marc Hofer sfiora il podio tra gli uomini. Domani la seconda prova.
Buon avvio per la tappa di Coppa Europa di snowboard a Folgaria, in Trentino. Nella prima delle due gare di gigante parallelo sulle nevi di Fondo Grande, Sofia Valle chiude al secondo posto, confermandosi protagonista davanti al pubblico di casa.
La finale e il podio
La ventiduenne di Folgaria approda alla finale, dove deve arrendersi alla tedesca Melanie Hochreiter. Nella finale per il terzo posto, la svizzera Riccarda Hauser supera la connazionale Larissa Gasser, completando il podio della gara femminile.
Il percorso di Sofia Valle
Nel cammino verso la finale, Valle elimina nei quarti di finale l’altra azzurra Sophie Rabaser e supera in semifinale Gasser. Si ferma invece agli ottavi Fabiana Fachin. Per Valle si tratta del quarto podio complessivo in Coppa Europa: proprio dodici mesi fa, sulle nevi di casa, aveva conquistato il primo successo della carriera nel circuito continentale.
La gara maschile
Nella prova maschile il successo va allo sloveno Rok Marguc, che si impone in finale sul bulgaro Alexander Krashniak. Nella finale per il terzo posto Marc Hofer deve cedere al tedesco Yannick Angenend, che sale così sul podio dopo aver superato nei quarti l’altro altoatesino Manuel Haller.
Gli altri azzurri in gara
Tra gli italiani, si fermano agli ottavi Fabian Lantschner, eliminato da Krashniak, Tommy Rabanser superato proprio da Hofer, e Mike Santuari, battuto dal canadese Jamie Behan, poi a sua volta eliminato da Hofer nel turno successivo.
Il programma
La tappa di Coppa Europa a Folgaria si completerà domani con la seconda prova di gigante parallelo.