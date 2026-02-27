Serie A-B Ginnastica Artistica, Modena al via con Iorio e Abbadini: diretta su Volare TV

La prima prova del Campionato Nazionale sbarca al PalaPanini il 27 e 28 febbraio: tappa inaugurale dei Top Events 2026 trasmessa in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV

Modena apre ufficialmente la stagione della ginnastica artistica italiana ospitando la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B maschile e femminile. L’appuntamento è fissato al PalaPanini venerdì 27 e sabato 28 febbraio, primo dei nove eventi inseriti nel calendario Top Events 2026 della Federazione Ginnastica d’Italia.

La competizione sarà trasmessa in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV, con telecronaca, commento tecnico e interviste a bordopedana.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il via dei Top Events 2026

La tappa modenese rappresenta l’esordio di un nuovo percorso organizzativo che coinvolge direttamente la FGI insieme all’ATS composta da Corpo Libero Gymnastics Team di Padova ed Eurogymnica di Torino.

Il calendario proseguirà poi a Biella (13-14 marzo), Terni (17-18 aprile) e si chiuderà con la Final Eight di Bergamo, alla ChorusLife Arena, il 15 e 16 maggio, quando verrà assegnato lo scudetto con formula Final Eight in stile olimpico.

Il claim scelto per l’edizione 2026 è “Fly to the top”, un invito simbolico a puntare sempre più in alto. A Modena la parola chiave sarà “TRAINING”, abbinata al colore verde acqua.

Il programma gare e la diretta su Volare TV

La manifestazione prenderà il via venerdì 27 febbraio alle ore 16:00 con la Serie B maschile e femminile.

Sabato 28 febbraio spazio alla Serie A2 alle ore 9:00 e alla Serie A1 dalle ore 14:30.

La Serie A1 sarà trasmessa in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci, il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo e le interviste a bordocampo di Giorgia Villa e Martina Maggio.

Bortolamasi: “Modena conferma la propria vocazione sportiva”

Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport del Comune di Modena, ha dichiarato: “Ospitare il debutto del Campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile è motivo di grande soddisfazione. Modena conferma la propria vocazione sportiva e la nostra volontà di sostenere lo sport a tutti i livelli, da quello di base alle punte di eccellenza, perché crediamo nello sport come motore di comunità e opportunità. Il PalaPanini si appresta così a ospitare un appuntamento di grande prestigio che offrirà al pubblico emozioni, spettacolo e la possibilità di scoprire da vicino una disciplina che unisce tecnica, coraggio e bellezza, regalando emozioni autentiche”.

Facci: “Il cambiamento è un passo avanti”

Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci ha sottolineato: “Ringrazio il Comune di Modena che ospita oggi. Questo 2026 ha avuto un inizio particolare per Elisa Iorio che ha appena vinto un oro dopo un periodo post infortunio. La FGI con i Top Events sta sviluppando una nuova progettualità che non significa togliere qualcosa al passato, ma aggiungere per migliorare direttamente come Federazione e su questo progetto abbiamo investito molte risorse. Iniziamo da Modena in virtù della lunga collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. FGI ha individuato in una ATS uno strumento normativo nuovo composto da due società che nel corso degli ultimi anni hanno dato prova di una valida struttura organizzativa. Saranno 9 gli appuntamenti e abbiamo ideato anche un’immagine coordinata della manifestazione per generare ancora più valore. Il cambiamento non deve mai spaventare ma stimolare, è un passo avanti per far crescere il nostro mondo”.

Toffanin: “Format innovativo e coinvolgimento crescente”

Tommaso Toffanin, presidente di Corpo Libero Gymnastics Team di Padova, ha aggiunto: “Questa nuova stagione dei Top Events è sicuramente innovativa, unificare il format organizzativo e di presentazione renderà più avvincente tutto il proseguo dei campionati. Siamo molto contenti di iniziare questo nuovo percorso a Modena ed in un palazzetto, il PalaPanini, che trasuda sport di alto livello e che ci permette di iniziare con il calore giusto questo nuovo percorso. Nella splendida cornice di Modena, atlete e atleti daranno prova di determinazione e altissimo livello tecnico, regalando al pubblico emozioni intense e performance di qualità. Il pubblico vedrà una ginnastica di alto livello in un contesto di interazione e coinvolgimento sempre crescente. Un grazie particolare non solo alla Federazione Ginnastica d’Italia per l’opportunità organizzativa e la fiducia che ci sta dando, ma soprattutto al Comune di Modena per la preziosa collaborazione e al Modena Volley che ci sta ospitando con una calorosa accoglienza prestandoci la propria casa. Ci auguriamo di poter proporre a Modena in futuro altri eventi di questo calibro”.

Iorio: “Qui a Modena sarà una grande emozione”

Elisa Iorio ha spiegato:

“Dopo un’Olimpiade non è facile trovare la motivazione per tornare ad allenarsi, personalmente ho fatto un po’ fatica perché tornavo da un infortunio, non è stato facile psicologicamente. Avere la mia famiglia, il mio fidanzato Yumin e le compagne di squadra mi ha dato la forza. È un lavoro tosto recuperare da un infortunio, servono le persone adatte accanto, ma la soddisfazione più grande è tornare a fare quello che facevo prima. Qui a Modena sarà una grande emozione, gareggio nella mia città”.

Abbadini: “Pronti per una prima tappa ostica”

Yumin Abbadini ha aggiunto:

“Bisogna trovare un equilibrio, gestire i sei attrezzi e in questo l’allenamento e il lavoro sono fondamentali per conoscere le proprie qualità e difetti. Quest’anno ci saranno europei e mondiali nella seconda parte dell’anno, la prima parte sarà un percorso per arrivare pronti ai grandi obiettivi del 2026. La prima tappa a Modena sarà ostica, sono pronto così come i miei compagni, possiamo fare un’ottima gara ma vediamo quanto saranno agguerrite le altre squadre”.