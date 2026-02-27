Fabbri accende Ancona: un lancio “da mondiale” agli Assoluti indoor

La prima giornata di Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 al PalaCasali di Ancona si apre con un antipasto di lusso: il getto del peso maschile. Leonardo Fabbri, favorito della vigilia, risponde presente e si prende subito la scena con una prestazione che vale più di un semplice titolo tricolore in “anteprime”.

Quello lanciato dall’atleta azzurro è un segnale di solidità tecnica e mentale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con Torun oramai dietro l’angolo. La gara, per come si sviluppa, racconta un atleta che non ha bisogno d una lunga rincorsa per imporre la propria leadership: bastano due lanci per orientare l’intera competizione.

Dominio immediato: due lanci per chiudere i conti

In assenza di Zane Weir, il quadro si presenta favorevole a Fabbri, che arriva ad Ancona anche da leader mondiale stagionale grazie al 22,50 ottenuto l’11 febbraio durante un periodo di allenamento in Sudafrica. In pedana, però, non si limita a “gestire”: mette distanza sin dalle prime battute, aprendo con 20,98 e piazzando poi un notevole 21,80 già alla seconda prova.

Dopo quel picco, incappa in tre nulli consecutivi, ma chiude con un 20,65 che conferma continuità e controllo, replicando la misura di 21,80 centrata due giorni prima a Nehvizdy. Il messaggio complessivo è chiaro: condizione solida e margini ancora da rifinire prima dei Mondiali Indoor di Torun.

Il resto del podio e la gara femminile: segnali e conferme

Alle spalle di Fabbri il podio viene completato da Nick Ponzio, capace di firmare il proprio primato stagionale con 20,61 e da Riccardo Ferrare, terzo con 19,39.

Anche sul fronte femminile arriva una conferma: Sara Verteramo conquista il titolo indoor per il secondo anno di fila, imponendosi con 16,31 davanti ad Anita Nalesso e Anna Music, entrambe alle sue spalle con 15,26 di getto. Nel complesso, la giornata consegna un verdetto netto: Fabbri guida, gli altri inseguono e l’Italia del peso di presenta con basi interessanti verso i prossimi impegni.