Paura sulla Kandahar: Lehto ricoverato dopo la caduta, non è in pericolo di vita

Momenti di forte apprensione a Garmish-Partenkirchen, durante il secondo allenamento in vista della discesa di Coppa del Mondo. Il finlandese Elian Lehto ha perso il controllo degli sci in un tratto veloce della pista Kandahar e, dopo la scivolata, è finito con violenza contro le reti di protezione.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l’atleta è stato elitrasportato in ospedale, dove i medici hanno deciso il ricovero in terapia intensiva per un monitoraggio costante. La notizia più importante, però, è quella che tutti aspettavano: secondo le informazioni diffuse nelle ore successive, la sua vita non è in pericolo.

Condizioni e diagnosi: monitoraggio in terapia intensiva

Gli accertamenti medici hanno evidenziato un quadro traumatico serio: Lehto ha riportato un pollone collassato e un trauma cranico, oltre a lesione che interessano la parte bassa del corpo. Proprio per questo è stato disposto il ricovero in terapia intensiva, una scelta cautelativa legata alla necessità di osservare l’evoluzione clinica nelle prime ore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le indicazioni provenienti dall’ambiente finlandese parlano di un atleta cosciente e in grado di comunicare, e nel pomeriggio sarebbe stato registrato un lieve miglioramento. Lehto, inoltre, da tempo si allena in collaborazione con la squadra di velocità svizzera, dettaglio che rende l’episodio particolarmente sentito anche nel contesto elvetico.

Una giornata storta per molti: altri infortuni e gara sotto osservazione

La prova sulla Kandahar non ha colpito Lehto, Nella stessa sessione, il tedesco Luis Vogt ha riportato un infortunio serio al ginocchio, con una diagnosi che mette fine anzitempo alla stagione. Anche il francese Nils Aphand è caduto, accusando problemi fisici che ne compromettono la presenza nelle gare.

Il quadro complessivo riaccende l’attenzione sulla durezza del tracciato e sul rischio intrinseco delle prove velocità: con discesa e SuperG in programma nel weekend, l’ambiente resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, a partire dalle condizioni di Lehto nelle prossime ore.