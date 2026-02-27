Argento azzurro a Tbilisi: la spada U20 firma la giornata

Ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella penultima giornata della rassegna e all’apertura dei Team Event Under 20, l’Italia centra un risultato di prestigio, l’argento nella spada maschile. Nella stessa giornata arrivano anche due piazzamenti per le formazioni femminili: quinto posto nella sciabola e settimo nel fioretto, segnali in vista dell’ultimo atto della competizione.

Spada maschile: rimonta, semifinale e finale al cardiopalma

Il quartetto Cristiano Senza, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat ed Ettore Leporati interpreta una gara di grande intensità, guidato in panchina dai tecnici Francesco Capanna e Mario Renzulli. Negli ottavi l’Italia ha superato l’Estonia 45-36; nei quarti invece è arrivata l’impresa, perché sotto di sette stoccate all’inizio dell’ultima frazione contro la Russia, la squadra azzurra è rientrata fino al 44-43 decisivo.

In semifinale, contro l’Ungheria, retano gli azzurri sono rimasti luci nei momenti più caldi portando a casa la vittoria per 44 a 42, guadagnandosi così l’accesso all’atto conclusivo. La finale con la Francia è stata equilibrata e ricca di colpi di scena. L’Italia ci ha creduto fino all’ultimo cedendo solo nel finale 45 a 42. Il secondo posto resta comunque un argento pesante per qualità tecnica e gestione emotiva della rassegna. Dietro solo ai campioni transalpini, gli azzurrini hanno riportato l’Italia sul podio europeo con merito.

Sciabola e fioretto femminile: bilanci e prospettive, poi il gran finale

Nel fioretto femminile Greta Collini, Ludovia Franzoni, Letizia Gabella e Sofia Giordani partono forte battendo la Grecia 43-21, ma nei quarti si sono fermate contro Israele, vittorioso per 27 a 26. Le azzurrine riescono comunque a concludere la rassegna da settime battendo prima la Polonia e poi l’Ucraina.

Nella sciabola femminile, invece, Vittoria Mocci, Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli e Gaia Karola Carafa superano prima la Grecia (45-28) per poi cadere contro la Russia (45-31) ma rialzandosi contro Romania e Bulgaria per conquistare il quinto posto.

Domani il sipario cala con tre team event U20: spada femminile, fioretto maschile e sciabola maschile.