Mondiali Junior di speed skating: Minari e Abis a un passo dalla top ten a Inzell

Alla Max Aicher Arena di Inzell sono scattati i mondiali Junior 2026 di speed skating, con una prima giornata intensa che ha assegnato subito i titoli su 500 e 1500 metri sia al maschiale sia al femminile.

Per l’Italia l’avvio è incoraggiante: arrivano due piazzamenti “di confine”, molto vicini alla top ten, grazie a Lorenzo Minari nei 1500 e a Edoardo Abis nei 500. Risultati che non valgono medaglie, ma indicano competitività e margini su cui lavorare nel prosieguo della rassegna.

1500 metri: Sonnekalb fa doppietta, Minari resta in scia

La prova dei 1500 uomini conferma la superiorità del tedesco Finn Sonnekalb, capace di imporsi con 1:44.86 e di firmare così un’altra vittoria dopo quella distanza più breve. Alle spalle si piazzano il giapponese Taiga Sasaki (1:46.01) e l’olandese This Wiersma (1:46.36). In chiave azzurra, Lorenzo Minari chiude 12esimo con 1:48.49, rimanendo appena fuori dai primi dieci e pagando 3.64 dal vincitore: un piazzamento che racconta una gara solida e un livello già vicino alle posizioni che contano.

Anche tra le donne i 1500 vedono la doppietta della kazaka Kristina Shumekova, oro in 1:56.06 davanti all’austriaca Jeannine Rosner (1:56.36) e alla giapponese Ayano Sekiguchi (1:57.97); l’italiana Noemi Libralesso termina 24esima in 2:03.67,

500 metri: Abis vicino ai migliori, Shumekova vince anche nello sprint

Nei 500 maschili l’Italia si affaccia alle porte della top ten con Edoardo Abis, 12esimo in 36.35. Davanti, la lotta per il podio premia ancora una volta la velocità pura: oro a Sonnekalb in 35.13, argento al norvegese Mika Johan Klevstuen (35.55) e bronzo al cinese Tianyu Zhou (35.59).

In campo femminile, invece, lo sprint sorride alla già citata Shumekova, che conquista il titolo in 38.48, precedendo la canadese Julia Snelgrove (38.78) e la polacca Wikotria Dabrowska (38.96). Per l’Italia la migliore è stata Eleonora Del Santo, che chiude 32esima in 40.99.